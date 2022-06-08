Телеведущие Катя Осадча и Юрий Горбунов первые месяцы войны были в разлуке и жили врозь. Напряжение и тревога повлияли на их отношения.

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Катя Осадчая об изменениях в отношениях с Горбуновым

Ведущая призналась, что в первую очередь паре пришлось максимально объединиться во всех решениях. В частности, после первого взрыва они единогласно решили обезопасить детей.

Конечно, мы все переживали по-разному, у всех было разное эмоциональное состояние, и мы, как и большинство семей, в первые недели были в телефонах. Смотрели новости, просыпались ночью, было какое-то оцепенение. Все мы, видимо, превратились в такие заостренные клубки нервов,

– призналась Катя Осадчая.

"Первые недели мы даже не обсуждали, что будем делать. Просто понимали, что нужно помогать, делать так, чтобы дети были в безопасности, это стало нашим общим семейным фронтом. Даже не договариваясь, делали какие-то вещи, дополняя друг друга", – добавила она.

Телезвезда подчеркнула, что война их сплотила и объединила: "И показала, что только вместе мы сможем сделать больше. Когда один стоит за спиной другого – это самое главное. Недаром говорят – и в беде, и в радости".



Осадчая и Горбунов в Каннах / Фото с инстаграма Кати Осадчей

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Катя Осадча призналась, что забота о детях из-за войны давалась ей непросто и не так легко, как в мирное время. Но за три месяца войны малыши повзрослели – например, у младшего Даниила выросло 3 зуба.

"Играемся с детьми, придумываем какие-то игры, рисуем с Иваном дороги, по которым ездят машины, рисуем самолеты. Иван увлекается самолетами. Кстати, ему очень понравились самолеты из бумаги. В мирной жизни это было стандартное явление, а тут пришлось что-то придумывать из подручных средств. И мы наделали самолетов из бумаги, которых он запускал и безумно радовался. Потом мы их раскрашивали. Слава Богу, у Ивана в памяти нет ужаса от самолетов и взрывов, поэтому он их не боится".