Олег Винник впервые озвучил имя своей жены и рассказал о сыне
Источник:"Крупным планом"
Вышла долгожданная вторая часть интервью с Олегом Винником, который больше года не выходил на связь. В ней артист впервые назвал имя своей любимой и рассказал о единственном сыне.
Это удивило поклонников, ведь Винник всегда скрывал личную жизнь. А в разговоре с журналисткой признался, что в Германии он живет с женщиной, которая не дает умереть.
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На ком женат Олег Винник
Наконец-то артист рассекретил имя своей любимой. Ее зовут Тая. Да, это именно та бэк-вокалистка Олега Винника, с которой ему постоянно приписывали роман. Артист подтвердил, что Таюне – это его жена.
А также Винник впервые рассказал о сыне.
Он у меня очень юморной, не знал я, что он будет таким. Стебается надо мной,
– прокомментировал певец.
Вторая часть интервью Олега Винника: смотрите видео онлайн
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После возвращения кумира миллионов мы подготовили несколько материалов о нем. А именно:
- Рассказали реакцию сети на его большое интервью. Поклонницы Олега благодарят его и продолжают восхищаться, однако есть и те, кто критикует.
- Сравнили, как изменилась внешность артиста. С начала полномасштабного вторжения на лице Винника появилось немало морщин, а также он отпустил волосы.
- Многие звезды высказались о Виннике – чаще его критиковали, но иногда. Что именно говорили – читайте здесь.
- А также было немало слухов о его болезни. Что же на самом деле с Олегом, разбирались здесь.