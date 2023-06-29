За время молчания Олега Винника его исчезновение было одной из частых тем обсуждения украинских звезд. В первом большом интервью сам артист признался, что ему надоело каждый день видеть свою фамилию в новостях: "Это так надоело. Каждый день тема номер 1 – я". 24 Канал собрал все заявления звезд относительно Олега Винника – от критики до оправдания.

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Оля Полякова

Певица одной из первых высказалась о молчании Олега Винника. Она подчеркнула, что артист не предатель, но имеет проблемы со здоровьем и лечится. Впоследствии позиция Оли Поляковой стала более резкой: звезда не понимала, почему артист не может выйти в эфир и объяснить, что с ним.

Я не знаю, что с ним происходит. Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ними происходит. Я не могу осуждать людей, я не знаю, что с ним. Он жив вообще? Может, он не может говорить? Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит,

– говорила звезда.

Недавно исполнительница делилась мнением, что поклонницы Олега Винника простят его по возвращении в Украину. И, похоже, приезжать назад певец не планирует.

Валерий Харчишин

Для лидера группы "Друга Ріка" исчезновение Олега Винника было "странным". Музыкант делился несколькими мыслями: возможно, артист не хочет прощаться с российским репертуаром, а может, надеется на короткую память поклонников.

Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые думают, что все вернется. Они надеются и молятся, чтобы у украинцев была короткая память. Это наша национальная трагедия. "Войны нет, все класс",

– иронически говорил Валерий Харчишин.



Валерий Харчишин / Фото 24 Канал, Ульяна Журба

Иван Леньо

Лидер Kozak System сравнил Олега Винника с Софией Ротару и назвал его "молчаливым бараном". Он призвал фанатов артиста не приходить на его концерты, если таковые когда-нибудь будут.

"Дорогие фанаты или Винника, или Софии Ротару, или других артистов, которые до вчерашнего дня вас обманывали тем, что они любят Украину и пели вам песни нечестные и сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они не то что не на фронте, они даже не волонтерят. Знайте, ваши кумиры сцыкуны", – эмоционально говорил Иван Леньо.

Ирина Сопонару

Звезда "Женского квартала" высказывалась более терпеливо - по ее мнению, не нужно сердиться на мужчин, уехавших за границу. Ирина добавляла: если Винник действительно болен, пусть лечится. А бросать камнями нужно во врага.

Я не верю в то, что он просто где спрятался. Наверное, что-то случилось с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным,

– делилась Сопонарю.

МамаРика

Певицу откровенно шокировало молчание и исчезновение Олега Винника. Она эмоционально назвала его "зашкваром года".

"Бл*, Винник – это вообще! Я в шоке. Олезя – просто зашквар года", – комментировала MamaRika.

Юрий Горбунов

До полномасштабного вторжения ведущий и певец были товарищами, но после 24 февраля 2022 г. Винник не отвечал на звонки Горбунова. Сам шоумен признавался, что поведение Винника его не разочаровало, но удивило.

Я не знаю, где он и что с ним. Мы – друзья. Просто нужно было как-то объяснить все это. Ну нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Кто говорил то там, то там, а Олег трубку не берет. Сто раз ты звонить не будешь. Просто мне кажется, как-то нужно иначе,

– делился Горбунов.



Горбунов и Винник / Фото из инстаграма звезды

Игорь Кондратюк

Ведущий не осуждал Олега Винника и других мужчин-звезд, уехавших из страны. По его мнению, они имеют право уйти от войны. В то же время Кондратюк предположил, что у артистов нет большого гражданского сознания.

"Они убежали от войны, и я не из тех людей, которые скажут, что они позорно повели себя. Есть внутреннее понимание, что здесь внутри они бы помогали больше поддержкой в тылу. Но как я могу их осуждать? Им даст оценку история, время, их зрители", – говорил Кондратюк.