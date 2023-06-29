Украинский певец, который на днях дал первое интервью после длительного исчезновения из информационного пространства, опубликовал пост в инстаграмме, в котором сообщил, что хочет вернуть деньги за билеты на некоторые из ранее не состоявшихся его выступлений. Пользователей удивило желание артиста вернуть деньги за билеты на концерты, которые должны были пройти еще два года назад.

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Что известно о возврате денег за билеты

Сейчас вернуть средства можно за билеты на концерты, которые осенью 2021 года не прошли в Краматорске, Покровске, Бердянске, Каменске, Кременчуге и Киеве. Покупатели должны обратиться в кассу или онлайн ресурс билетных операторов, чтобы провести операцию по возврату денег.

Отметим, уже тогда артист перенес выступления из-за проблем со здоровьем.

Реакция соцсетей

В комментариях под постом пользователи неоднозначно реагируют на желание артиста вернуть деньги. Некоторые люди убеждены, что у певца нет доступа к собственной странице, потому что ее взломали, другие же интересуются, можно ли вернуть средства за концерты, которые не состоялись в других городах Украины. К примеру, в Запорожье. Кроме этого, есть много фантов, которые рады возвращению певца в соцсети и с нетерпением ждут его в Украине:

"Ждем, Олег, вашего возвращения в Украину";

"А что произошло? Почему Олега Винника так давно не было?";

"А как насчет возврата средств за билеты 16.10.21 в Запорожье?";

"Вы год не перепутали?";

"Там точно 2021 год? Или страница взломана?";

"Неужели вернулся горе-певец?";

"Я рада, что страницы любимого украинского артиста наконец-то "ожили". Жду продолжения и желаю только лучшего";

"Если вам возвращен доступ к странице, то мы невероятно этому рады. Ждем в Украине";

"Спасибо, я всегда знала, что за билеты можно не волноваться. Это бесценно, когда можно так доверять и знать, что не будет ничего плохого. У меня вопрос, а что делать, если у меня есть билеты из других городов, куда обращаться?";

"По моему мнению, это подтверждение того, что Винник был болен в то время, и потому концерты отменялись";

"Верните страницы Олега, позорище".

К слову, сейчас написать комментарий под новым постом на странице Олега Винника невозможно, поскольку владелец страницы ограничил доступ. К тому же на странице нет никаких фотографий певца и сторис, подтверждающих, что артисту вернули доступ к его странице.

https://www.instagram.com/p/CuC2-Gqocyq/

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