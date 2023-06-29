Заболевания Олега Винника комментировали украинские знаменитости и блоггеры, поэтому в подборке 24 Канал собрал все слухи о болезни артиста. К тому же после недавнего интервью певца стало известно, оправдались ли предположения о его болезни, о чем вы также сможете прочитать в материале.

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С чего все начиналось

В начале года глава фан-клуба Олега Винника утверждала, что певец начал жаловаться на проблемы со здоровьем еще до полномасштабной войны. Он пишет новые песни, но не может проводить концерты. В июне украинская певица Оля Полякова сказала, что знает о проблемах со здоровьем Олега Винника. Но, исполнительница не рассекретила диагноз артиста. Она была убеждена, что ему следует самому объяснить происходящее.

У Винника онкология

Через некоторый период украинский блоггер Богдан Беспалов, называющий себя "папа-сплетник", заявил, что Олег Винник болеет онкологическим заболеванием. Он сказал, что артист тяжело его переносит, но, продолжает лечиться в Берлине. Кроме этого, Беспалов отметил, что звездные друзья, такие как Маша Ефросинина, Оля Полякова, Слава Демин, прикрывают Олега Винника и водят за нос его аудиторию. Однако ответ от представительницы певца Валерии Барон не заставил поклонников долго ждать, женщина опровергла слова блоггера – сплетника об онкологическом заболевании. Более того, информацию об онкологии Олега Винника также комментировал его друг Роман Недзельский. Он познакомился с исполнителем, когда тот собирал свой первый дворец "Украина", а сдружился во время войны, когда артист предложил свою помощь и купил рефрижератор более чем за 12 тысяч евро.



Олег Винник с другом из ВСУ / Фото из фейсбука Романа Недзельского

Роман Недзельский опроверг слухи об онкологии у Винника. Эксмуж Оксаны Билозир заверил, что в Германии певец лечится от осложнений после ковида и гастрольной жизни, ведь выступал "на холоде, на дожде, на морозе, на ветру".

Чем на самом деле болеет Олег Винник

На днях вышло первое интервью после более чем годового молчания. В разговоре с Викторией Курочкой на ютуб-канале "КРП" певец поделился подробностями о своей болезни. Олег Винник сообщил, что имеет редкое заболевание, которое могло приковать его к инвалидной коляске. Однако заболевание не является смертельным для человека. Ранее, по словам исполнителя, человек, который имел похожий диагноз и не обращался к врачу, через год мог остаться прикованным к инвалидной коляске. Артист отметил, что такую же проблему в Германии имеют около 2% населения. Исполнитель не назвал точного диагноза, однако развеял слухи об онкологии. К тому же, Винник отметил, что сейчас живет с женщиной, которая "не дает ему умереть". Как сообщил артист, с ней он "иногда спит".

Смотреть интервью Олега Винника: видео

