Певец Олег Винник больше года молчал и не выходил на связь с поклонниками. Недавно он вернулся и дал первое интервью за время своего молчания. По его заявлениям реагируют неоднозначно: кто-то говорит, что артисту лучше оставаться молчуном, а кого-то до сих пор интересует, что с Винником сейчас. 24 Канал сравнил, как артист сменился за полтора года полномасштабной войны.

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Первые фото Винника за время вторжения

Олег Винник в первые месяцы российского вторжения опубликовал несколько обращений к россиянам и белорусам, а также переделал гимн Украины в "победную песню". Последним его сообщением было поздравление с Пасхой в 2022 году. Сейчас этих публикаций нет – все они удалены, а сам Винник не имеет доступа к страницам.

Поклонницы артиста имели возможность следить за Винником из-за его друга Романа Недзельского. Роман рассказывал о помощи Олега для ВСУ и показал, как общался с товарищем по видеосвязи в июле 2022 года. На фото Олег Винник появился в кепке и солнечных очках. У него заметно отросла седая борода.



Как изменился Олег Винник / Фото из фейсбука Романа Недзельского

В сентябре Роман Недзельский показал еще одно фото с артистом – оно было сделано в Варшаве. Тогда благотворительный фонд Винника передал гуманитарную помощь. Стиль артиста ничуть не изменился, он и дальше позировал в очках и с кепкой.



Как изменился Олег Винник / Фото из фейсбука Романа Недзельского

Зимой друг Олега Винника показался с артистом на новом фото. На этот раз музыкант позировал с распущенными волосами, в футболке хаки и джинсах. Уже стали заметны длинные волосы, которые до войны были вложены в аккуратную прическу к плечам.



Как изменился Олег Винник / Фото из фейсбука Романа Недзельского

Как Винник выглядит сейчас

На прошлой неделе в сети появилась первая часть интервью с Олегом Винником, вызвавшая разную реакцию у общества. Опуская все детали разговора артиста с журналисткой, в сети не могли не заметить, как сменился певец.

Олег Винник перед камерой предстал в привычных нарядах – джинсах, обуви в ковбойском стиле и темной футболке. Он рассказал, что за время войны не ходил в салон или парикмахерскую, поэтому у него отросли длинные волосы.



Как изменился Олег Винник / Скриншот из видео

Во время прогулок Винник собирает его в хвост. Также фаны обратили внимание, что артист будто состарился, у него появились морщинки. Артист не забывает об аксессуарах – часах и разнообразных браслетах.



Как изменился Олег Винник / Скриншот из видео

В сети появился анонс второй части интервью. Там Олег Винник в очках. Вероятно, у артиста ухудшилось зрение.



Как изменился Олег Винник / Скриншот из видео