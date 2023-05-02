Недзельский признался, что продолжает общаться с Олегом Винником. Они даже несколько раз виделись в Германии по благотворительному фонду исполнителя.

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Вернется ли Винник в Украину

По мнению Недзельского, Олег приедет в Украину.

У него здесь студия, имущество, могилы родителей, родственники. Конечно, приедет. Всему свое время. Многие лишние разговоры спровоцированы не совсем честно и на руку,

– считает друг певца.

По его словам, с Олегом Винником все хорошо, он продолжает писать песни на украинском языке. Он объяснил, что у Винника уже нет украинских номеров, старые телефоны остались в менеджменте.

Недзельский подчеркнул, что певец помогает Украине.

Почему Винник не выходит на связь

Роман Недзельский объяснил, что певца в заложниках никто не держит, но он "ограничен средствами коммуникации".

Возможно, Олег ограничен в средствах коммуникации, поскольку больше занимался творчеством. А все контакты, страницы – все это шло через менеджмент… Мне так кажется, я не могу этого утверждать. Если бы у него были какие-то проблемы, он бы мне сказал,

– отметил Роман.

Смотрите интервью с Романом Недзельским: видео

Ранее Недзельский опроверг слухи об онкологии Олега Винника и о его возвращении в Украину. По его словам, в Германии он лечится от осложнений после наводнения и гастрольной жизни, когда выступал "на холоде, морозе и ветре".

Напомним, что он познакомился с Олегом Винником, когда тот собирал свой первый дворец "Украина", а сдружились они уже во время войны, когда артист предложил свою помощь и купил рефрижератор более чем за 12 тысяч евро.