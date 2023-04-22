Продюсер предположил, что Винник вроде бы не планирует возвращаться в Украину и прекращает общение с другими артистами. На днях артист удалил все сообщения со страницы в Instagram.

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Потому продюсер Олега Винник сообщил, что решил приостановить сотрудничество с артистом.

В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкального материала – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевку и использование образа артиста было несколько. Но на сегодняшний день я не комментирую ситуацию по этому вопросу,

– заявил Александр Горбенко.

Что с Олегом Винником: последние новости

Ранее глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон утверждала, что здоровье артиста ухудшилось, в Берлине он якобы проходит лечение.

По ее словам, Винник пишет новые песни, но не может стоять на сцене, чтобы проводить концерты Она уверяла, что артист вернется не после победы, а когда почувствует, что "энергетически сможет обратиться к людям и есть силы".

В то же время блогер-сплетник Беспалов заявил, что Олег лечится от онкозаболевания. Однако Валерия опровергла информацию о том, что артист лечится от онкологии.

К слову, звездные коллеги и друзья Винника резко высказываются о музыканте. Да, MamaRika назвала его "зашкваром года", а Юрий Горбунов признался, что не получил даже звонка от него. В то же время, Оля Полякова считает уместным хотя бы один эфир от Винника с объяснением, что с ним.