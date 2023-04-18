Олег Винник не публиковал ничего в сети еще с прошлого года, пока в сети ходят слухи о его болезни и помощи армии. На днях внимательные фанаты заметили, что артист заходил в социальные сети.

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Олег Винник появился в сети

На страницах исполнителя не появилось новых сообщений или фотографий. Напротив, сначала Олег Винник удалил личные фото, видео, а затем "почистил" и весь аккаунт. Пока там нет никакой публикации. Конечно, артист не прокомментировал свои действия.



Винник "почистил" соцсети / Скриншот из инстаграма

Пустой стала страница Олега в инстаграмме и фейсбуке. На главном фото – сине-желтая картинка с призывом остановить войну.



Винник "почистил" соцсети / Скриншот из фейсбука

Исчезновение Олега Винника

Из публичного пространства певец исчез еще в прошлом году, иногда появляясь на фото с военным Романом Недзельским. Он никак не комментировал отсутствие сети и проблемы со здоровьем.

Глава фан-клуба Олега Винника утверждала, что здоровье артиста ухудшилось еще до полномасштабного вторжения, в Берлине он проходит лечение. По ее словам, Винник пишет новые песни, но не может стоять на сцене, чтобы проводить концерты. В то же время блогер-сплетник Беспалов заявил, что Олег лечится от онкозаболевания.

Звездные коллеги и друзья резко высказываются о музыканте: MamaRika назвала его "зашкваром года", а Юрий Горбунов признался, что не получил даже звонка от него. Оля Полякова считает уместным хотя бы один эфир от Винника с объяснением, что с ним. На фоне их заявлений фан-клуб публиковал благодарности для Винника от ВСУ, доказывая его помощь Украине.