Фронтмен "СКАЙ" жестко раскритиковал артистов, перешедших на украинский язык после 24 февраля

Известный музыкант, фронтмен рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук подверг жесткой критике своих коллег, которые только после полномасштабного вторжения перешли на украинский язык. Певец признается, что его это очень раздражает.

Собчук отметил, что только после 24 февраля 2022 некоторые артисты начали записывать украиноязычные треки, и у него это вызывает негативные эмоции. На днях певец MELOVIN осудил украинцев, которые до сих пор общаются на русском языке

К теме Тина Кароль объяснила, почему не переводит свои русскоязычные песни: "Пока не собираюсь"

Об этом Собчук рассказал в программе "Утро в большом городе". Он не скрывает, что считает звезд, которые до начала полномасштабной войны пели на русском, "беспозвоночными".

Меня это раздражает. Уважения к таким артистам у меня нет. Я считаю это полной беспозвоночностью,

– заявил певец.

В то же время, по его мнению, переход на украинский язык – это правильный и необходимый процесс. "С другой стороны - хорошо, что перешли на украинский. Слава Богу. Жаль, конечно, что такой ценой до них это дошло", – добавил фронтмен.

Собчук добавил, что в украинском шоу-бизнесе дружбы не существует. Он воспринимает певцов исключительно как коллеги.

Смотрите полное интервью с Олегом Собчуком: видео

К слову, раньше Олег Собчук осудил тех, кто отсиживается дома или бежал за границу "Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а вставать на защиту нашей страны, это ваша прямая обязанность перед государством и вашими семьями", – сказал он.