Если Потапа за трек "Волонтер" разнесли во всех соцсетях, так его экс-подопечную Надю Дорофееву критикуют единицы. Среди них Олег Скрипка, не готовый простить певице "инфантильность" до вторжения России.

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Олег Скрипка раскритиковал Надю Дорофееву

Это патриотический цинизм, искренние циники. Есть человек сцены, есть бизнесмен сцены. На сегодня такие механизмы, что люди приходят и наблюдают на сцене бизнесменов. Они классно построили карьеру, а некоторые из них более-менее нормально поют,

– резко высказался Олег Скрипка.

Более того, лидер группы "ВВ" считает, что мало отказаться от русскоязычных песен и хайпить на теме свободы, победы. Он называет это "байрактарщиной".

"Мы имеем культурную катастрофу. Было российское влияние, в частности. Структура шоу-бизнеса не изменилась. Если язык изменили, исчезло ли российское влияние? То есть был русскоязычный контент и какие-то украиноязычные дурачки. Если забрали русскоязычный контент, что мы оставляем? Если механизм тот самый. Нужно, чтобы был качественный продукт, чтобы в музыку вернулось содержание, а не только слова о свободе", – подчеркнул Олег Скрипка.

Напомним, в декабре Надя Дорофеева заявила, что до 24 февраля "была инфантильна и безответственна", ей было комфортно считать себя аполитичной: "Более того, мне казалось, что быть аполитичной – это классно и, так сказать, очень по-творческому".