Певец заговорил о русскоязычных украинцах, которые сейчас живут в Европе. Добавим, что даже голливудский актер Орландо Блум на украинском произнес "Укрзализныця".

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Певец осудил русскоязычных украинцев

MELOVIN объяснил, почему именно ему противно, когда он слышит, как украинцы за границей общаются на русском языке.

Мне противно за украинцев, которые в Европе говорят по-русски. Потому что я иду с коллегами, и я боюсь. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, кого вы поддерживаете. Я не вижу, где украинец,

– заявил певец.

Как отреагировали украинцы

Это интервью артиста вызвало бурную реакцию в соцсети. Украинцы стали обсуждать позицию певца. Одни согласились с его мнением, но нашлись и те, кому его заявление не понравилось. Что пишут украинцы в комментариях:

"Поддерживаю! Потому что ходишь и не можешь понять: то ли свой и надо идти обниматься, то ли враг... И еще максимально уже достало объяснять местным, как так получается, что Россия убивает украинцев, а украинцы общаются по-русски".

"Очень горжусь теми украинцами, которым тяжело не трудно, но они говорят по-украински, вы такие крутые. Если у вас что-то не получается, не переживайте, главное – вы пробуете".

"Ты сам почти всю жизнь говорил на этом языке и что-то до 2022 это тебя не очень интересовало, хотя война была уже 8 лет… К сожалению, тема полной украинизации – это вопрос на годы, не смогут все люди сразу перейти на другой язык, нужно время".

"Согласна! Но русскоязычные украинцы тоже люди, и они не едут в Россию или самопровозглашенные республики, потому что любят свою страну".

"Я понимаю тебя... К сожалению, для многих, для меня тоже, разговаривать на русском легче, это получается автоматически. Потому что чтобы разговаривать на украинском, нужны силы и энергия".

"Есть невероятно много людей, которые общаются на русском, они даже не украинцы, но поддерживают Украину".

Кстати, ранее украинский певец MELOVIN рассказывал, как на съемках одного из клипов его восприняли за диверсанта. Все потому, он вылез на одну из высоких крыш во Львове. Тогда люди даже вызвали полицию.