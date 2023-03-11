Музыкант назвал скандал "кремлевским вбросом". Однако он действительно заявлял, что некоторые певцы имеют патриотический цинизм.

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Певец Олег Скрипка прокомментировал свои слова в адрес певицы Нади Дорофеевой и других коллег, которые до начала войны пели на русском языке.

Теперь он подчеркнул, что его слова извращены, чтобы создать скандал между украинскими артистами. Все это, считает Скрипка, дело рук пропагандистов Кремля.

По его словам, это кремлевский вброс, чтобы поссорить украинских музыкантов между собой. Он добавил, что с ним это происходит не в первый раз.

Эти скандалы раскручиваются. У меня спросили, что я думаю об артистах, которые раньше были русскоязычными, а сейчас стали украиноязычными. Я не имел в виду именно этих артистов. Это не мое мнение, это все знают, что это патриотический цинизм.

– заявил Скрипка.

Смотрите разговор с Олегом Скрипкой: видео



Добавим, что в декабре Надя Дорофеева заявила, что 24 февраля Добавим, что в декабре Надя Дорофеева заявила, что 24 февраля "была инфантильна и безответственна" , ей было комфортно считать себя аполитичной: "Более того, мне казалось, что быть аполитичной – это классно и, так сказать, очень по-творческому".

Однако недавно певица исполнила последнюю волю своего поклонника, бывшего воина ВСУ – комбата 72-й бригады Андрея Верхосмотра. Артистка приобщилась к вручению бойцу звания подполковника посмертно, о чем он мечтал в последние месяцы. Подробности – читайте в статье.