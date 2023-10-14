Музыкант опубликовал новое видео, в котором обратился к поклонникам и попросил у них помощи. Олег Скрипка пожаловался на враждебный "информационный фронт".

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Олег Скрипка попросил о поддержке

Артист рассказал, что он и многие другие известные украинцы находятся под "мощными информационными атаками".

Создается контент, берутся интервью, интерпретируются, ставятся акценты и, к сожалению, это работает. За границей создается мой имидж как фашиста, экстремиста, террориста. И на уровне мэрий, западных стран, городов упраздняются мои концерты. В Украине совершенно другие акценты выставляются: что я колаборант, ненавижу природу, женщин, мир,

– заявил Олег Скрипка.

Певец пожаловался, что из-за всего этого не проходят концерты группы, где собираются средства для военных, детей, переселенцев.

"Но самое страшное, что уничтожается консолидация украинского общества. И потому, друзья мы с Вами, сотни лет назад, потеряли таким образом независимость потому, что "поработали" тогда над образом Мазепы одно время москали, потом работали антипропагандисты против Шухевича, Бандеры, Петлюры, Махно и других наших деятелей" – добавил Скрипка.

Артист призвал включать критический разум, консолидироваться и помогать друг другу и не вестись на информационное оружие.

Олег Скрипка обратился к фанатам: видео

Последние заявления Олега Скрипки

Олег Скрипка дал несколько интервью и принял участие в подкасте. В программах он не раз высказывался о женщинах. Сначала артиста раскритиковали за сравнение украинок и француженок. Он заявил, что европейский феминизм – это женский эгоизм и неуважение к мужчине. В то время как украинки – "менеджеры", которые уважают мужчину и делают в доме уют. Для него это явление – "плохое воспитание".

Позже Скрипка заявил, что феминизм и ЛГБТ влияют на уровень популяции. Он добавил, что не против представителей и представительниц этих сообществ, но сам выступает "за здоровое общество".

В очередном интервью Олег Скрипка заявил, что мужчины не защищены законом. Он также сказал, что красивые женщины "холодно" обращаются с мужчинами и поэтому якобы становятся жертвами насилия.

Артист уже отвечал на критику и уверял, что любит женщин и чтит их, потому что это в базе казацкого воспитания. Но добавлял, что женщины воюют, работают на предприятиях и являются лучшими менеджерами в шоу-бизнесе.