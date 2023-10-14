Музикант опублікував нове відео, в якому звернувся до шанувальників та попросив у них допомоги. Олег Скрипка поскаржився на ворожий "інформаційний фронт".

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Олег Скрипка попросив про підтримку

Артист розповів, що він та багато інших відомих українців перебувають під "потужними інформаційними атаками".

Створюється контент, беруться інтерв'ю, інтерпретуються, ставляться акценти й, на жаль, це працює. За кордоном створюється мій імідж як фашиста, екстреміста, терориста. І на рівні мерій, західних країн, міст скасовуються мої концерти. В Україні абсолютно інші акценти виставляються: що я колаборант, ненавиджу природу, жінок, світ,

– заявив Олег Скрипка.

Співак поскаржився, що через все це не відбуваються концерти гурту, де збираються кошти для військових, дітей, переселенців.

"Але найстрашніше, що знищується консолідація українського суспільства. І тому, друзі ми з Вами, сотні років тому, втратили таким чином незалежність тому, що "попрацювали" тоді над образом Мазепи у свій час москалі, потім працювали антипропагандисти проти Шухевича, Бандери, Петлюри, Махно та інших наших діячів". – додав Скрипка.

Артист закликав вмикати критичний розум, консолідуватися та допомагати одне одному й не вестися на інформаційну зброю.

Олег Скрипка звернувся до фанів: відео

Останні заяви Олега Скрипки

Олег Скрипка дав кілька інтерв'ю та взяв участь у подкасті. У програмах він неодноразово висловлювався про жінок. Спершу артиста розкритикували за порівняння українок та француженок. Він заявив, що європейський фемінізм – це жіночий егоїзм та неповага до чоловіка. Тоді як українки – "менеджерки", які поважають чоловіка та роблять у домі затишок. Для нього це явище – "погане виховання".

Пізніше Скрипка заявив, що фемінізм та ЛГБТ впливають на рівень популяції. Він додав, що не проти представників та представниць цих спільнот, але сам виступає "за здорове суспільство".

У черговому інтерв'ю Олег Скрипка заявив, що чоловіки не захищені законом. Він також сказав, що красиві жінки "хамовито та холодно" поводяться з чоловіками та через це начебто стають жертвами насильства.

Артист вже відповідав на критику та запевняв, що любить жінок та шанує їх, бо це в базі козацького виховання. Та додавав, що жінки воюють, працюють на підприємствах та є найкращими менеджерами в шоубізнесі.