Он считает, что украинский паспорт нужно подтвердить. Для этого артист предложил ввести экзамен.

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Олег Скрипка хочет ввести экзамен для украинцев

Певец убежден, что многие украинцы, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу, просто боялись, другие – не чувствуют себя украинцами. В то же время, по его мнению, многие еще вернутся назад.

Одни уехали – трусы, просто у них реально панические атаки, у них есть на это право. Есть те, кто не чувствует себя украинцами, хотя у них есть украинские паспорта. Есть перевзуванцы,которые выехали и изображающие из себя украинцев... Есть люди, у кого разбомбили дома, им негде жить. Они уехали, они там волонтерят, они украинцы,

– поделился исполнитель.

Поэтому, по словам Олега Скрипки, для тех, кто выехал за границу, но у кого будет украинский паспорт и захочет вернуться, нужно ввести экзамены. По мнению артиста, это может помочь стране с "перевзуванцами".

"Быть украинцем, иметь украинский паспорт — это будет в будущем большая ценность. Примем этот тезис за наш ориентир, мы к этому стремимся, и если ты сбежал, ты должен доказать право быть украинцем. Какие-то экзамены сдавать", — отметил певец.

Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн

Что Скрипка говорит о мужчинах, которые сбежали за границу: коротко

Артист считает, что в Украине сложная, но не тотальная война. По его мнению, сто процентов мужчин не должны оставаться в стране. Певец говорит, что кто хочет уехать за границу – пусть уезжает, а других нужно поощрять остаться.

"Если чувак хочет убежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Политика запрета никогда не работала", — отметил Скрипка.