Феминизм и ЛГБТ останавливают популяцию людей, – Олег Скрипка сделал возмутительное заявление
Источник:Наташа Влащенко
Певец Олег Скрипка оскандалился новым заявлением о феминизме. Он заявил, что это вместе с ЛГБТ и войной останавливает популяцию население. В то же время артист признается, что не выступает против этого.
Очевидно, Скрипка не поддерживает феминизм. Раньше артист критиковал феминизм в Европе и хвалил украинок, которые "чтят мужчин".
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Новое скандальное заявление Скрипки
В новом интервью певец заявил, что на популяцию негативно влияет феминизм, ЛГБТ, война и эпидемия.
У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы размножаться, а другой – чтобы остановить популяцию. К сожалению, есть такие страшные инструменты как война, чтобы остановить популяцию людей. Есть болезни, эпидемии... Есть феминизм, чтобы остановить (популяцию – 24 Канал). Есть ЛГБТ и вся эта история,
– высказался Скрипка.
В то же время артист сразу отметил, что не против феминисток и представителей ЛГБТ, хотя сам выступает "за здоровое общество".
"Должна быть основа – это здоровое общество, как у хасидов… Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщин, а женщина ведет себя как главная – это БДСМ, а не семья. Должно быть уважение и партнерство", – сказал Олег.
Он также ответил на вопрос, что будет делать, если кто-нибудь из его детей будет любить человека своего пола. Он заявил, что не будет против.
Это мой ребенок. Она всегда для меня будет моим ребёнком. И я так детям и говорю: "У нас с вами могут быть разные отношения, разные истории, но вы всегда будете моими детьми. Я всегда буду вашим отцом",
– добавил Скрипка.
Смотрите интервью с Олегом Скрипкой: видео
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- Как мы уже рассказывали, певца захейтили за его высказывания о феминизме, где он сказал, что женщины должны уважать мужчин. Ему тогда ответила Оля Цыбульская. Затем он оправдался за свои слова.
- В августе певец снова попал в громкий скандал. Скрипка выступил на фестивале в Черногории вместе с русскими музыкантами-беженцами. После этого Олег прокомментировал ситуацию.
- В конце августа Скрипка высказался о выезде мужчин за границу. По его мнению, это не стоит запрещать, ведь "война не так тотальна". Певца после этих слов также захехтали в сети.