Олег Псюк вернулся в Калуш: как родной город триумфатора Евровидения-2022 встречал его
Источник:инстаграмм Kalush Orchestra
Солист Kalush Orchestra Олег Псюк после победы на Евровидении-2022 вернулся в родной Калуш. Там артиста встречали местные жители, приготовившие сюрприз.
Зная, что Олег приедет в город, люди собрались на площади. Среди поклонников Kalush Orchestra есть много детей, которые надели фирменные розовые панамки и станцевали для триумфатора песенного конкурса.
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Олег Псюк вернулся в Калуш
Через 10 дней после победы на Евровидении-2022 в Турине Олег Пюк вернулся в родной город Калуша в Ивано-Франковской области. Там его тепло встречали земляки. Местные жители собрались на главной площади города. Они все вместе пели "Stefania", танцевали, фотографировались и благодарили коллектив Kalush Orchestra за победу, которая сейчас для Украины чрезвычайно важна.
Олег Псюк приехал в Калуш / Скриншоты инстаграм-сториз артиста
Вместе с Олегом в Калуш приехал Сергей Притула, который максимально активизировал волонтерскую деятельность и делает все возможное, чтобы наши защитники имели новейшее и качественное оборудование. Похоже, что между Притулой и Kalush Orchestra будет сотрудничество, детали которого пока не разглашают.
Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022
- Коллектив занял первое место, суммарно получив 631 балл. Это второй самый высокий результат в истории конкурса.
- Зрители 28 из 39 стран отдали Украине 12 баллов, что является абсолютным рекордом.
- Песню "Stefania" уже неоднократно перепевали другие участники Евровидения-2022.
- Трек "Stefania" попал в топы чартов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
- В финале Евровидения-2022 коллектив призвал мировое сообщество спасти защитников Мариуполя, которые на 14 мая находились в блокаде на заводе "Азовсталь".
- Из-за такого заявления группа могли дисквалифицировать, однако организаторы конкурса понимают, что такой призыв носит гуманитарный, а не политический характер. Они понимают боль украинского народа и подчеркнули, что дисквалификации не будет.
- Совсем скоро начнутся переговоры о проведении Евровидения-2023. В первую очередь это право принадлежит Украине. В Общественном заверили, что сделают все возможное, чтобы конкурс состоялся именно в нашей стране.