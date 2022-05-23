Зажигательный брейкданс танцовщика Kalush Orchestra не смог оставить равнодушными поклонников коллектива. КилимМэн никогда не появляется на сцене без костюма ковра, полностью закрывающего лицо и тело. А в реальной жизни парень предпочитает обычную одежду и не одевает сценический наряд.

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Как КилимМэн выглядит без костюма

Настоящее имя КилимМэна – Влад Курочка. Ему 23 года, родом из города Коломыи Ивано-Франковской области. Около 12 лет он занимается танцами и все мастерство показывает на сцене. В инстаграмме Влад публикует фотографии без сценического костюма, в обычной одежде. В сети можно увидеть кадры КилимМэн из обыденной жизни, привлекающие внимание его поклонниц.

Что КилимМэн публикует в инстаграмме / Фото с инстаграмма танцовщика

В комментариях под фото фанатки засыпают Влада комплиментами. Он стал одним из самых популярных и красивых артистов украинского шоу-бизнеса. Никакая публикация танцовщика не остается без внимания публики.

"Краш всех украиночек! И для меня тоже!"

"Самый красивый!"

"Сразу видно, что это украинский парень!"

"Крутезный!"

"Мама, я влюбилась!"

"Какая хорошая улыбка!"

"Как всегда, непревзойденный!"

Выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн

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Участники Kalush Orchestra

В состав триумфаторов Евровидения-2022 входят еще пятеро артистов:

вокалист и автор текстов Олег Псюк;

мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Игорь Диденчук и Виталий Дужик;

вокалист Саша Таб.

Коллектив победил на Евровидении-2022, получив 631 балл от зрителей и национального жюри. артисты вернулись в Украину, но уже совсем скоро отправятся в тур по Европе, чтобы собрать средства на нужды Вооруженных Сил Украины. После триумфа на песенном конкурсе группу ждут в разных странах Европы и мира, поэтому Kalush Orchestra не хотят упускать возможность помочь нашей армии. Также они выставят на аукцион статуэтку микрофона, которую одержали за победу в конкурсе.