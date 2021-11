Известная британская певица Адель стала гостьей телеканала Channel 7 и пришла на интервью к журналисту Мэтту Дорану. Однако беседа звезды с журналистом долго не продолжалась.

Почему Адель ушла из интервью

Исполнительнице якобы задавали разные вопросы, однако большинство из них не касались музыки. Поэтому она спросила журналиста, как бы он оценил новый альбом "30". На что Мэтт Доран ответил, что его не слушал.

После этого интервью закончилось – "обиженная" Адель покинула студию. Несмотря на то, что интервью длилось 20 – 30 минут и выглядело завершенным, лейбл певицы Sony запретил телеканалу транслировать интервью.

Компания Seven Network, владеющая телеканалом Channel 7, потратила на интервью с Адель, кадры с концерта One Night Only, и разговор с Опрой Уинфри почти 1 миллион долларов.

Журналиста Мэтта Дорнана, который возмутил Адель, отстранили от работы на две недели.

Возвращение Адель