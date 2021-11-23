Известная британская певица Адель стала гостьей телеканала Channel 7 и пришла на интервью к журналисту Мэтту Дорану. Однако беседа звезды с журналистом долго не продолжалась.
К слову Адель заговорила о болезненном разводе: за что ей до сих пор стыдно
Почему Адель ушла из интервью
Исполнительнице якобы задавали разные вопросы, однако большинство из них не касались музыки. Поэтому она спросила журналиста, как бы он оценил новый альбом "30". На что Мэтт Доран ответил, что его не слушал.
После этого интервью закончилось – "обиженная" Адель покинула студию. Несмотря на то, что интервью длилось 20 – 30 минут и выглядело завершенным, лейбл певицы Sony запретил телеканалу транслировать интервью.
Компания Seven Network, владеющая телеканалом Channel 7, потратила на интервью с Адель, кадры с концерта One Night Only, и разговор с Опрой Уинфри почти 1 миллион долларов.
Журналиста Мэтта Дорнана, который возмутил Адель, отстранили от работы на две недели.
Возвращение Адель
- Британская певица Адель впервые за 6 лет вернулась в шоу-бизнес. В середине октября она выпустила клип в черно-белых тонах на песню Easy On Me.
- На днях артистка выпустила долгожданный альбом "30". Он посвящен мыслям Адель о материнстве, ее болезненном разводе и сыне.
- Также Адель выступила с первым приватным концертом за 5 лет, где гостями стали приглашенные звезды и близкие певицы. Вероятно, скоро знаменитость выступит с концертом и для всей аудитории.