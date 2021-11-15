Первый за 5 лет концерт успешной британской певицы был приватным – на него пришло около 300 гостей. Среди них были известные звезды: Дрейк, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес с супругой, Lizzo, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзи и другие. На выступление Адель также пришел ее бывший супруг вместе с сыном.
К слову Адель заговорила о болезненном разводе: за что ей до сих пор стыдно
Само шоу прошло в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Его координировала Опра Уинфри. На сцене Адель спела 4 трека из будущего нового альбома, новый сингл Easy On Me и несколько треков из предыдущих пластинок.
Образ Адель на концерте
Для возвращения на большую сцену исполнительница примерила черное платье от парижского дома моды Schiaparelli. Роскошный наряд фасона "рыбка" имел пышный верх с блестками, элегантное декольте – все это удачно подчеркивало похудевшую фигуру.
Адель дополнила образ аксессуарами: массивными кольцами и золотыми серьгами-подвесками с жемчужинами.
Знаменитость предстала со сдержанной прической, ее волосы были уложены в высокий пучок. Визажисты завершили аутфит певицы изысканным макияжем. Ее глаза подчеркнули чудесными тенями и стрелками, а губы – пудровой помадой.
Адель дала концерт впервые за 5 лет / Фото из инстаграма звезды
Адель дала концерт впервые за 5 лет / Фото из инстаграма звезды
Адель дала концерт впервые за 5 лет / Фото из инстаграма звезды
Отметим, 14 ноября на канале CBS вместе с шоу-концертом Адель вышло ее откровенное интервью с Опрою Уинфри.
- В нем звезда рассказала о мучительном разводе с Саймоном Конецки. Артистка призналась, что ей до сих пор стыдно, что она не смогла сохранить брак ради сына.
- Также Адель поделилась трогательной историей о том, как примирилась с отцом перед его смертью.