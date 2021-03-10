"Я научу танцевать под дудочку": Беларусь отправит на Евровидение высмеивающую протесты группу
После того, как белорусскому дуэту Val запретили представлять страну на Евровидении-2021 из-за поддержки оппозиционных протестов, на конкурс согласовали отправить группу "Галасы ЗМеста". Сторонники режима Лукашенко подготовили неоднозначную композицию на русском языке "Я научу тебя".
Источник:"Общественное"
Представители "Белтелерадикомпании", которые и избрали 9 марта представителя от страны после скандала с Val, заявили, что группа "Галасы ЗМеста" появилась 10 лет назад в городе Барановичи. Ранее участники коллектива были местной командой КВН, сообщает "Общественное".
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"Начинали с каверов, потом писали авторские произведения от лирических до юмористических. Позже музыканты создали новый проект под названием "Галасы ЗМеста" и открыли свой канал на одной из платформ в интернете, где публикуют ролики", – говорится в описании группы.
Их песня "Я научу тебя" (в оригинале – "Ya Nauchu Tebya") приводит странные и неоднозначные строки, которые намекают на контроль и манипуляции в Беларуси:
Текст песни "Ya Nauchu Tebya" группы "Галасы ЗМеста"
Смотри вперед, забудь, что было
Вчерашнее сдавай в тираж
Срывай покровы, лезь без мыла
Ты только лучшее создашь
Стирай истории наросты
Овес, как видно, не в коня
Без прошлого все будет просто
Ты только слушайся меня
Меняй замшелые устои
Свободный мир неотвратим
Несовременный, недостойный
Ретроград недопустим
Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке
Ты будешь всем доволен, рад всему
Я сочиню тебе специально музычку
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке
Я превращу твои печали в шуточки
Тебе же лучше будет самому...
Известно, что команда "Галасы ЗМеста" поддерживает режим Александра Лукашенко, а также несколько раз участвовали в автопробеге "За единую Беларусь". В своих песнях они высмеивают победительницу президентских выборов, оппозиционерку Светлану Тихановскую и протесты в стране. Их песни часто продвигают пропагандистские Telegram-каналы и СМИ.
"Галасы ЗМеста" – Ya Nauchu Tebya: смотреть видео онлайн
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Реакция общественности
Всего через сутки после объявления группы новыми представителями на Евровидение-2021 в Нидерландах, коллектив стал самым обсуждаемым в социальных сетях. Белорусы возмущаются в комментариях в инстаграме и ютубе, что музыканты – не достойны представлять страну на европейском конкурсе.
- "Вы не слышите голосов белорусов?"
- "Обратите внимание, что представитель Беларуси назначен через свои политические взгляды – они сторонники Лукашенко". "Галасы ЗМеста" не отражает художественные и культурные ценности белорусского народа. Большинство белорусов против их участия в Евровидении".
- "Это наверное шутка".
- "Отказаться еще не поздно".
- "Какой позор. Эта песня – худшее, что я когда-либо слышал".
- "Это песня о диктатуре Лукашенко в Беларуси! Позор!"
- "Эта песня не должна существовать, она о рабстве, пожалуйста..."
- "Это открытое унижение и изоляция белорусов с учетом всего, что сейчас происходит в стране".
Белорусский оппозиционный журналист Евгений Перлин, ушедший из государственного телевидения на фоне протестов в стране, тоже прокомментировал новость о музыкантах словами "Боже мой", сопроводив печальным смайликом.
Стоит добавить, что видеоролик с песней группы на ютуб-канале Евровидения собрал наибольшее количество "дислайков", наверное, за всю историю – только 3000 положительных "пальцев вверх" и 24 000 негативных. В частности, всего за сутки видео посмотрели более 300 тысяч раз.
Также 9 марта Беларусь исключили из состава жюри шведского национального отбора Евровидения, заменив ее Великобританией.
То, что мы выбрали Беларусь в составе международного жюри, было ошибочным решением. Ситуация со свободными СМИ в стране очень серьезная. Поэтому мы решили заменить группу жюри из Беларуси группой жюри из Великобритании,
– сказал Карин Гуннарссон, продюсер конкурса Melodifestivalen.
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