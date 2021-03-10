После того, как белорусскому дуэту Val запретили представлять страну на Евровидении-2021 из-за поддержки оппозиционных протестов, на конкурс согласовали отправить группу "Галасы ЗМеста". Сторонники режима Лукашенко подготовили неоднозначную композицию на русском языке "Я научу тебя".

Представители "Белтелерадикомпании", которые и избрали 9 марта представителя от страны после скандала с Val, заявили, что группа "Галасы ЗМеста" появилась 10 лет назад в городе Барановичи. Ранее участники коллектива были местной командой КВН, сообщает "Общественное".

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"Начинали с каверов, потом писали авторские произведения от лирических до юмористических. Позже музыканты создали новый проект под названием "Галасы ЗМеста" и открыли свой канал на одной из платформ в интернете, где публикуют ролики", – говорится в описании группы.

Их песня "Я научу тебя" (в оригинале – "Ya Nauchu Tebya") приводит странные и неоднозначные строки, которые намекают на контроль и манипуляции в Беларуси:

Текст песни "Ya Nauchu Tebya" группы "Галасы ЗМеста"

Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь

Стирай истории наросты

Овес, как видно, не в коня

Без прошлого все будет просто

Ты только слушайся меня

Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим

Несовременный, недостойный

Ретроград недопустим

Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь всем доволен, рад всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому...

Известно, что команда "Галасы ЗМеста" поддерживает режим Александра Лукашенко, а также несколько раз участвовали в автопробеге "За единую Беларусь". В своих песнях они высмеивают победительницу президентских выборов, оппозиционерку Светлану Тихановскую и протесты в стране. Их песни часто продвигают пропагандистские Telegram-каналы и СМИ.

"Галасы ЗМеста" – Ya Nauchu Tebya: смотреть видео онлайн

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Реакция общественности

Всего через сутки после объявления группы новыми представителями на Евровидение-2021 в Нидерландах, коллектив стал самым обсуждаемым в социальных сетях. Белорусы возмущаются в комментариях в инстаграме и ютубе, что музыканты – не достойны представлять страну на европейском конкурсе.

"Вы не слышите голосов белорусов?"

"Обратите внимание, что представитель Беларуси назначен через свои политические взгляды – они сторонники Лукашенко". "Галасы ЗМеста" не отражает художественные и культурные ценности белорусского народа. Большинство белорусов против их участия в Евровидении".

"Это наверное шутка".

"Отказаться еще не поздно".

"Какой позор. Эта песня – худшее, что я когда-либо слышал".

"Это песня о диктатуре Лукашенко в Беларуси! Позор!"

"Эта песня не должна существовать, она о рабстве, пожалуйста..."

"Это открытое унижение и изоляция белорусов с учетом всего, что сейчас происходит в стране".

Белорусский оппозиционный журналист Евгений Перлин, ушедший из государственного телевидения на фоне протестов в стране, тоже прокомментировал новость о музыкантах словами "Боже мой", сопроводив печальным смайликом.

Стоит добавить, что видеоролик с песней группы на ютуб-канале Евровидения собрал наибольшее количество "дислайков", наверное, за всю историю – только 3000 положительных "пальцев вверх" и 24 000 негативных. В частности, всего за сутки видео посмотрели более 300 тысяч раз.

Также 9 марта Беларусь исключили из состава жюри шведского национального отбора Евровидения, заменив ее Великобританией.

То, что мы выбрали Беларусь в составе международного жюри, было ошибочным решением. Ситуация со свободными СМИ в стране очень серьезная. Поэтому мы решили заменить группу жюри из Беларуси группой жюри из Великобритании,

– сказал Карин Гуннарссон, продюсер конкурса Melodifestivalen.