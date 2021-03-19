На международном песенном конкурсе Евровидение-2021 Беларусь представит группа "Галасы ЗМеста", которая поддерживает режим Лукашенко. Коллектив едва ли не дисквалифицировали за политический подтекст песни "Я научу тебе". После долгих переговоров музыканты согласились написать новую композицию.

В начале марта стало известно, что Беларусь на Евровидении-2021 в Роттердаме представит группа "Галасы ЗМеста", которая высмеивает протесты против Лукашенко. Однако уже на следующий день Европейский вещательный союз объявил, что участники не смогут поехать на конкурс с заявленной русскоязычной песней "Я научу тебе", ведь она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Музыкантам предложили два сценария, чтобы избежать дисквалификации, – изменить текст или написать другую композицию. Они выбрали второй вариант.

Стоит знать Почему Евровидение-2021 может дисквалифицировать Беларусь

Участники от Беларуси пишут новую песню на Евровидение-2021

Руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что они наконец пришли к согласию с Европейским вещательным союзом и группой "Галасы ЗМеста". Так, белорусы пишут новую песню, которая, как он надеется, соберет миллион прослушиваний в сети и покорит всю Европу. Представитель БТРК добавил, что в представленном ранее сингле "Я научу тебе", не видит никаких политических мотивов.

Мы предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то другой вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активная работа. Я настаиваю на том, что эта песня не имеет никакого политического подтекста. Об этом говорил много и автор слов. Как по мне, это понятно любому человеку, который знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно,

– говорится в сообщении.

Сам лидер группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заверил, что они не опускают руки и будут бороться за победу в конкурсе уже с новой песней. Он целенаправленно не меняет сингл "Я научу тебе", ведь его "уже и так знают и везде поют".

"Не допустили, значит не допустили. Наверное, что-то разглядели. Хотя для меня это тайна за семью печатями. Никакой политический смысл туда не закладывался. На этом дело не остановилось. Нас еще не исключили", – отметил певец.

Стоит отметить, что "Галасы ЗМеста" высмеивает оппозиционные протесты в Беларуси, поэтому появление именно этой группы среди участников Евровидения-2021 не на шутку возмутило общественность. По мнению белорусов, которые отзываются о коллективе в сети, музыканты не достойны представлять страну на европейском конкурсе из-за политической позиции.