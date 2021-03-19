После нарушения правил Евровидения-2021: участники от Беларуси пишут новую песню
На международном песенном конкурсе Евровидение-2021 Беларусь представит группа "Галасы ЗМеста", которая поддерживает режим Лукашенко. Коллектив едва ли не дисквалифицировали за политический подтекст песни "Я научу тебе". После долгих переговоров музыканты согласились написать новую композицию.
Источник:ОНТ
В начале марта стало известно, что Беларусь на Евровидении-2021 в Роттердаме представит группа "Галасы ЗМеста", которая высмеивает протесты против Лукашенко. Однако уже на следующий день Европейский вещательный союз объявил, что участники не смогут поехать на конкурс с заявленной русскоязычной песней "Я научу тебе", ведь она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Музыкантам предложили два сценария, чтобы избежать дисквалификации, – изменить текст или написать другую композицию. Они выбрали второй вариант.
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Участники от Беларуси пишут новую песню на Евровидение-2021
Руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что они наконец пришли к согласию с Европейским вещательным союзом и группой "Галасы ЗМеста". Так, белорусы пишут новую песню, которая, как он надеется, соберет миллион прослушиваний в сети и покорит всю Европу. Представитель БТРК добавил, что в представленном ранее сингле "Я научу тебе", не видит никаких политических мотивов.
Мы предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-то другой вариант. Новую песню. И сейчас, насколько я знаю, идет активная работа. Я настаиваю на том, что эта песня не имеет никакого политического подтекста. Об этом говорил много и автор слов. Как по мне, это понятно любому человеку, который знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно,
– говорится в сообщении.
Сам лидер группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заверил, что они не опускают руки и будут бороться за победу в конкурсе уже с новой песней. Он целенаправленно не меняет сингл "Я научу тебе", ведь его "уже и так знают и везде поют".
"Не допустили, значит не допустили. Наверное, что-то разглядели. Хотя для меня это тайна за семью печатями. Никакой политический смысл туда не закладывался. На этом дело не остановилось. Нас еще не исключили", – отметил певец.
Стоит отметить, что "Галасы ЗМеста" высмеивает оппозиционные протесты в Беларуси, поэтому появление именно этой группы среди участников Евровидения-2021 не на шутку возмутило общественность. По мнению белорусов, которые отзываются о коллективе в сети, музыканты не достойны представлять страну на европейском конкурсе из-за политической позиции.
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