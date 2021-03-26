Белорусы написали новую песню для Евровидения-2021
Представитель Беларуси на Евровидении-2021 группа "Галасы ЗМеста" написала новую песню. Композицию создали после того, как трек "Я научу тебя" не допустили к конкурсу из-за политического подтекста. Новую песню представят уже на следующей неделе.
Источник:ОНТ
Как сообщил Иван Эйсмонт, коллектив "Галасы ЗМеста", который поддерживает режим Лукашенко, написал сразу две новые песни. Одну из них руководство Белтелерадиокомпании отобрало для Евровидения-2021 и вскоре отправит организаторам международного конкурса.
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Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сводном виде отправлена в EBU,
– говорится в сообщении.
Название песни пока держат в секрете, но обещают, что мир услышит ее уже на следующей неделе. Добавим, что Европейский вещательный союз пошел навстречу представителям Беларуси и продлил для них срок подачи заявки до 1 апреля.
Что известно о представителях Беларуси на Евровидении-2021
- В начале марта стало известно, что Беларусь на международном песенном конкурсе представит группа "Галасы ЗМеста", которая высмеивает протесты в стране и оппозиционерку Светлану Тихановскую.
- Коллектив должен был ехать на Евровидение-2021 с русскоязычной песней "Я научу тебя", которая намекает на контроль и манипуляцию в стране. Беларусь могли дисквалифицировать из-за политического подтекста трека, поэтому участникам предложили изменить слова или выбрать другую песню.
- Впоследствии стало известно, что группа "Галасы ЗМеста" пишет новую песню, хоть и не замечает никаких политических мотивов в представленном ранее сингле.
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