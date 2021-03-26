Представитель Беларуси на Евровидении-2021 группа "Галасы ЗМеста" написала новую песню. Композицию создали после того, как трек "Я научу тебя" не допустили к конкурсу из-за политического подтекста. Новую песню представят уже на следующей неделе.

Как сообщил Иван Эйсмонт, коллектив "Галасы ЗМеста", который поддерживает режим Лукашенко, написал сразу две новые песни. Одну из них руководство Белтелерадиокомпании отобрало для Евровидения-2021 и вскоре отправит организаторам международного конкурса.

К теме Прогнозы букмекеров на Евровидение-2021: какая страна одержит победу

Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сводном виде отправлена в EBU,

– говорится в сообщении.

Название песни пока держат в секрете, но обещают, что мир услышит ее уже на следующей неделе. Добавим, что Европейский вещательный союз пошел навстречу представителям Беларуси и продлил для них срок подачи заявки до 1 апреля.

Что известно о представителях Беларуси на Евровидении-2021