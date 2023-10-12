"Это должны знать все": Руслана эмоционально обратилась к Тоне Матвиенко после смерти ее мамы

Украинская певица Руслана эмоционально обратилась к дочери покойной артистки Нины Матвиенко. Она заявила, что Тоня унаследовала от мамы уникальный голос и теперь она такая единственная на планете.

Руслана призналась, что до сих пор не верит в смерть Нины Матвиенко. 11 октября в Киеве провели в последний путь легендарную украинскую певицу.

Интересно Не хотела, чтобы знала общество, – родные Нины Матвиенко призывали не рассказывать о ее последних днях.

Руслана вспомнила, что много лет назад она была тренером-наставником Тони на "Голосе страны". После смерти Нины Матвиенко она публично обратилась к ее дочери.

Я хочу, чтобы эти слова были услышаны всеми… Тоня, ты всегда будешь для всех дочерью Нины Митрофановны. Ибо такие твои корни. Но теперь ты – единственный такой голос на планете. Ты – носитель бесценного дара, оттенка, цвета, света украинской души,

– написала певица.

Руслана добавила, что теперь яркая звезда по имени Нина Матвиенко будет всегда вдохновлять и покрывать светом путь Тони.

Нина Матвиенко имела уникальный голос