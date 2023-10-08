Матвиенко была настоящей иконой украинской эстрады. Шоубизнес выражает соболезнования по поводу смерти легендарной певицы. 24 Канал собрал реакции украинских звезд на потерю.

Интересно Не стало Нины Матвиенко: каким был жизненный и творческий путь легендарной певицы

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" отреагировал на смерть Нины Матвиенко и выразил соболезнования.

Светлая память невероятному человеку, душе нации, чей голос навсегда с нами! Нина Матвиенко, любим, помним!.. Тоня и все родные, примите самые искренние соболезнования,

– написал Вакарчук.

Наталья Могилевская

Артистка подчеркнула, что Нина Митрофановна близка ее семье, ведь дедушка Могилевской учил Матвиенко украинскому языку в университете им. Т. Шевченко. Звезда опубликовала совместные фото с покойной певицей.

Это наши последние фото. Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась,

– написала Могилевская.

Певица поблагодарила Матвиенко за целый пласт украинской культуры. По ее словам, Нина подарила Украине красивое и нежное лицо из-за своих песен.

Ирина Федишин

Певица расстроена из-за печальной новости. Для нее Нина Матвиенко – человек-легенда и хранительница украинской песни.

Это был невероятно талантливый, очень светлый, жизнерадостный и искренний Человек… Спасибо, Нина Митрофановна, за ваши душевные песни. Спасибо за невероятный вклад в украинскую культуру. Почтите с миром. Вы навсегда в нашем сердце,

– сказала Федишин.

Она вспомнила встречи с Матвиенко, в частности, легендарная певица была в гостях у Федишин.

"Тогда мы делали благотворительный концерт и собирали средства на лечение для маленького мальчика. Позвонили вам и попросили поддержать, на что вы с радостью согласились. У вас было очень хорошо и большое сердце", - написала Ирина.

Впоследствии они виделись на рождественском концерте "Украина колядует" в Оперном театре (Львов) в 2013 году. Федишин признается, что тогда присутствие Матвиенко было для нее важным и вдохновляющим.

Руслана

Певица назвала Матвиенко "цветком души Украины". Она сказала, что хочет зажечь свечу, чтобы сейчас наедине пообщаться с народной артисткой.

Мы еще не в состоянии постичь, какой великий человек пошел в засветы, оставив нам бесценные сокровища украинского сердца!..

– написала Руслана.

Светлана Тарабарова

Звезда призналась, что ей болит от новость об утрате. По ее словам, Нина Митрофановна всегда находила теплое слово или совет.

Эти советы я слушала, как маленький ребенок, с распахнутым сердцем. Именно Нина Митрофановна научила меня разговаривать с водой и просить воду забрать плохое, наделить светом. Вы – мой свет, наш свет навсегда,

– написала Тарабарова.

Екатерина Осадчая

Телеведущая не скрывает – до сих пор не верит в смерть Нины Матвиенко. Она отметила, что от ее энергии мог питаться весь украинский шоу-бизнес.

Вы человек, который всегда шел на все творческие эксперименты, всегда улыбающийся, энергичный и всегда с верой в лучшее… Я не знаю почему небо вас забрало так рано… Но ваш голос я не забуду никогда,

– высказалась Осадчая.

Екатерина добавила, что ей всегда будет не хватать Нины Митрофановны, ведь она ушла из жизни рано.

Слава Демин

Телеведущий несколько месяцев назад записывал интервью с Ниной Матвиенко. Он тоже не ожидал, что певица уйдет из жизни в возрасте 75 лет.

"Нино Митрофановно, отдыхайте с миром", – написал Демин. Он также показал видео, снимаемое во время разговора с Матвиенко.

Юрий Горбунов

Ведущий поделился с подписчиками новостью о смерти Матвиенко. Он написал, что не стало легендарного, невероятного и светлого человека.

Цветок души, навсегда останется в наших сердцах! Светлая память вам, великая артистка! И благодарим за все, что вы сделали для украинской песни,

– добавил Горбунов.

Монатик

Певец подчеркнул, что Нина Матвиенко была невероятно человечная, искренняя, неповторимая, она – настоящая легенда.

С ней всегда можно было обо всем посмеяться и обо всем поскучать. Ее советы и мысли я буду нести с собой всю мою жизнь. Ушла из жизни легенда украинской сцены. Человек с большим сердцем, чьи песни наполняли,

– написал Монатик.

Оксана Муха

Известная певица назвала Нину Матвиенко хранительницей украинской песни, уникальной, светлой и доброй женщиной.

Нина хранила, пропагандировала, держала песенное небо Украины… Моя подруга, моя поддержка и ориентир… Светлая память тебе, моя дорогая Нина. Будешь петь с ангелами теперь,

– написала Муха.

Сергей Бабкин

Артист считает, что Нина Матвиенко – душа Украины и голос эпохи. По его словам, ее свет сиял сверхярко и согревал своим теплом все вокруг.

Жизнь такого человека не может окончиться. Оно должно продолжаться вечно. По крайней мере, хотя бы в течение всей моей жизни. Но ведь наши желания, к сожалению, часто не совпадают с решением Бога. "Светлая тяжело в темноте",

– написал Бабкин.

Он поблагодарил Матвиенко за "каждое мгновение, дарованное ею".

Наталья Карпа

Певица отметила, что Нина Матвиенко имела на сцене самый теплый и добрый образ, а в жизни была такой же светлой, мудрой, любящей и глубокой.

Это неописуемая потеря для всего украинского народа, украинской нации. Ибо из жизни пошла настоящая легенда… Пишу, а в голове слышу тембр ее голоса… Что-то никак не хочу верить в эту новость… Болит,

– написала Карпа.

Она выразила соболезнования родным и близким Матвиенко.

Фагот

Певец из группы ТНМК тоже отреагировал на смерть Матвиенко. Он поблагодарил ее за доброту, веру в Украину и за открытость к любым музыкальным экспериментам.

"Ради были быть рядом. Царство Небесное и светлая память", – написал он.

Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Антон Вельбой, Виктор Павлик, Владимир Остапчук и другие звезды выразили соболезнования смерти Нины Матвиенко.

Как звезды реагируют на смерть Матвиенко / Фото с их инстаграм-сторис