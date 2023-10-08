Президент Украины почтил память певицы. Звездный бомонд сегодня делится фото с Ниной Матвиенко, вспоминая работу и общение с ней
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Владимир Зеленский увлекся голосом Матвиенко и отметил, что овации от ее уникального пения звучали в залах по всей Украине и многих других местах планеты.
С нами навсегда останутся ее непревзойденный подлинный и поистине магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни. Ее "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"… Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти,
– заявил президент.
Глава государства также выразил искренние соболезнования родным и близким Матвиенко.
Зеленский опубликовал фото Матвиенко / Фотография из его телеграмм-канала
Умерла Нина Матвиенко: коротко
- 8 октября Украину всколыхнула печальная новость – умерла певица Нина Матвиенко. Ей было 75 лет, она не дожила два дня до 76-летия.
- О смерти народной артистки сообщила ее дочь Тоня. Она не рассказала деталей, только сказала, что мама умерла и показала улыбающееся фото Нины Матвиенко.
- Эта новость стала шоком для многих украинцев, обожавших творчество народной артистки. В соцсети звезды делятся воспоминаниями о Матвиенко и выражают соболезнования.
- За невероятный вокал ее называли голосом души украинского народа. Певицей увлекались по всему миру. 24 Канал рассказал, каким был жизненный и творческий путь Матвиенко