Что стало причиной смерти – неизвестно. Певица не дожила два дня до 76-летия.

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Умерла Нина Матвиенко

Тоня сообщила поклонникам о смерти мамы на своей фейстук-странице. Звезда не поведала деталей. Она лишь показала улыбающееся фото Нины Матвиенко.

"Мама умерла...", – написала дочь певицы.

Дочь певицы также не уточнила, когда это произошло.

Эта новость стала шоком для многих украинцев, так обожавших творчество Нины Матвиенко. В комментариях поклонники выражают соболезнования:

"Боже, как больно. Держитесь. Наши самые искренние соболезнования. Вечная и светлая память".

"Сочувствуем. Светлая и вечная память".

"Тоня, какая ужасная новость и какая же потеря для всех. Вечная память".

"Боже… Примите мои соболезнования… Ваша мама легенда, а ее голос всегда будет жить у нас! Светлая память!"

"Тоня, Боже. Держись… В это очень тяжело поверить. Вечная память".

Что известно о Нине Матвиенко: коротко

Артистка была известна, в частности, исполнением народных песен. Она также иногда принимала участие в телеспектаклях и радиоспектаклях.

В 1978 году Нина Матвиенко получила звание заслуженной, в 1985-м – народной артистки Украины. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

Артистка с большим успехом гастролировала в Канаде, США, Мексике, Чехии, Польше, Финляндии, Корее, Франции, странах Латинской Америки.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Митрофановной Матвиенко.