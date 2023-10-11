Тоня Матвиенко не выходила на связь с подписчиками и теперь дала первый комментарий. Несколько слов она сказала на похоронах мамы в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Добавим, что провести Нину Матвиенко в последний путь пришло много людей.
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Что сказала Тоня Матвиенко на похоронах
Певица призналась, что все эти дни после смерти мамы ощущает ее присутствие.
Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом,
– сказала Тоня.
Она добавила, что Нина Матвиенко просила не плакать о ней.
Прощание с Ниной Матвиенко в Киеве / Фото 24 Канала
Умерла Нина Матвиенко
- О смерть легендарной певицы стало известно в воскресенье, 8 октября. Нине Митрофановной было 75 лет. Эта потеря стала шоком для звездного бомонда. Едва ли не каждый артист поделился кадрами и воспоминаниями о Матвиенко.
- 10 октября народной артистке должно было исполниться 76 лет. Ее дочь Тоня по сей день готовила для мамы песню-подарок, но теперь композиция стала посвящением.
- Что стало причиной смерти – неизвестно. Ранее подруги Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом. По их словам, певица пережила несколько сделок.
- Похоронят Нину Митрофановну на Зверинецком кладбище в Киеве.