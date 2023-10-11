Тоня Матвиенко не выходила на связь с подписчиками и теперь дала первый комментарий. Несколько слов она сказала на похоронах мамы в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Добавим, что провести Нину Матвиенко в последний путь пришло много людей.

Интересно Старшая внучка Нины Матвиенко растрогала словами о покойной певице: "Она не была бабушкой"

Что сказала Тоня Матвиенко на похоронах

Певица призналась, что все эти дни после смерти мамы ощущает ее присутствие.

Я хотела бы поблагодарить ее, что вырастила меня, что она была моим примером. И спасибо, что сделала такой вклад для Украины… Я теперь буду всегда знать, что она рядом,

– сказала Тоня.

Она добавила, что Нина Матвиенко просила не плакать о ней.

Прощание с Ниной Матвиенко в Киеве / Фото 24 Канала

Умерла Нина Матвиенко