На прощание с Ниной Митрофановной пришли также Дмитрий Монатик и его жена. В Национальной филармонии в Киеве певец высказался об исполнительнице. Он отметил, что ее "будет очень сильно не хватать".

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Монатик высказался о Нине Матвиенко

Артист поделился, что народная артистка сыграла значительную роль в его творческом пути.

Гениально неповторимый человек, которого нам всем будет очень сильно не хватать. Человек, который мне дал очень много советов, очень многому научил, у которого я учился, которым я вдохновлялся и буду вдохновляться,

– подчеркнул певец.

Дмитрий отметил, что молодое поколение исполнителей должно помнить о легендарности Нины Матвиенко, ведь, по словам артиста, она "заслуживает того, чтобы ее талант жил вечно".

Монатик подытожил: "Если бы добро имело физическое состояние и им можно было бы описать человека, это точно была бы Нина Митрофановна".

Монатик и Нина Матвиенко сотрудничали

В 2018 году двое артистов на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" вместе спели трек "В этот день". Неожиданным стал образ народной артистки. Она появилась в нежно-фиолетовом платье с белым корсетом и розовыми волосами. К тому же 70-летняя исполнительница вышла на сцену на бежевых каблуках.

В преддверии этого мероприятия Нина Митрофановна вместе с Монатиком посетили совместную фотосессию. Певица позировала на фото с ирокезом и розовыми волосами. В свою очередь у исполнителя были более привычные образы. Но, на кадрах Монатик появился с большим количеством татуировок.

Монатик и Нина Матвиенко – "В этот день": смотрите видео онлайн