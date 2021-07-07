Невеста Романа Сасанчина рассказала, как чувствует себя его мама после тяжелой формы COVID-19
Источник:инстаграмИванны
Несколько месяцев назад мама звезды "Голоса страны-10" Романа Сасанчина попала в больницу из-за тяжелой формы коронавируса. Женщине собирали средства на лечение всей Украиной и, к счастью, она выздоровела. Невеста Романа Иванна рассказала, что сейчас ей лучше, но у нее сейчас "постковидный" недуг.
23-летняя невеста Сасанчина пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз, отвечая на их вопросы. И в одном из них она рассказала о состоянии здоровья Евдокии Петровны.
К слову Роман Сасанчин показал маму, которая учится ходить после борьбы с COVID-19
Она полностью еще не выздоровела. Сейчас у нее то с сердцем проблемы, то с почками. Сейчас уже ангину имеет. Еще у нее на щитовке узлы есть. Но по сравнению с тем, как было прежде, ей уже намного лучше: она уже много говорит, много звонит, как прежде. Мы надеемся, что в дальнейшем будет становиться только лучше,
– прокомментировала состояние своей будущей свекрови Иванна.
Девушка добавила, что "Бог поможет справиться ей со всем", и попросила всех сторонников беречь себя, ведь"самое главное – это здоровье".
Невеста Сасанчина рассказала о здоровье мамы Романа: видео
Что известно о недуге мамы Сасанчина?
- Во время третьей волны коронавируса, весной 2021 года, мама Сасанчина заболела COVID-19. Женщина около двух месяцев провела в реанимации в критическом состоянии под аппаратом ИВЛ.
- Из-за этого Роман обращался к поклонникам, чтобы те помогли ему в сборе средств для лечения мамы.
- Вслед за мамой певца госпитализировали с коронавирусом. Он вовремя обратился к врачам, поэтому быстро переболел недугом.
- Впоследствии он посвятил песню больной маме. Трогательная композиция получила название "Мама". Публика услышала трек в день рождения Евдокии Петровны.
- Сейчас женщина проходит реабилитацию после тяжелой болезни. Пока неизвестно, дома ли она или в больнице.