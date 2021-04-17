В конце марта Роман обратился к поклонникам за материальной помощью, поскольку его мама находилась в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом. Женщина до сих пор в больнице, медики борются за ее жизнь. 16 апреля ей исполнилось 57 лет и сын по этому случаю приготовил особую композицию.

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Премьера песни Романа Сасанчина "Мама"

Роман нетерпеливо ждет маму Евдокию дома. Женщина уже долго борется с COVID-19, который вызвал серьезные осложнения ее здоровью. Сасанчин живет в столице, однако недавно приехал в Тернополь, чтобы ухаживать за мамой. А в ее день рождения обнародовал необычайно чувственный трек.

Моя дорогая мамочка! Искренне поздравляю тебя с твоим 57 днем рождения! Всей семьей желаем тебе крепкого здоровья, скорейшего выздоровления! Пусть Иисус, матерь Божья тебя всегда оберегают от всего плохого! Пусть на твоем нежном лице никогда не исчезает улыбка! Будь всегда здоровой и счастливой! Знай, что мы тебя очень сильно любим и ждем дома! Эта песня посвящается тебе, моя самая родная мама!

– написал певец в инстаграм-публикации.

Роман Сасанчин – "Мама": слушайте песню онлайн

В комментариях поклонники исполнителя желают его маме скорейшего выздоровления и признаются, что песня очень тронула.