23-летняя невеста Сасанчина пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз, отвечая на их вопросы. И в одном из них она рассказала о состоянии здоровья Евдокии Петровны.

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Она полностью еще не выздоровела. Сейчас у нее то с сердцем проблемы, то с почками. Сейчас уже ангину имеет. Еще у нее на щитовке узлы есть. Но по сравнению с тем, как было прежде, ей уже намного лучше: она уже много говорит, много звонит, как прежде. Мы надеемся, что в дальнейшем будет становиться только лучше,

– прокомментировала состояние своей будущей свекрови Иванна.

Девушка добавила, что "Бог поможет справиться ей со всем", и попросила всех сторонников беречь себя, ведь"самое главное – это здоровье".

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