В День матери, который праздновали 9 мая, певец Роман Сасанчин поделился с многотысячной аудиторией поклонников радостной вестью.

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Его мама Евдокия Петровна наконец получила отрицательный тест на коронавирус, с которым боролась долгих два месяца. Женщину перевели из реанимации в стационарное отделение, где будет проходить реабилитация.

Мою маму перевели из реанимации в обычное отделение, где ее пока лечат. Тест на COVID-19 уже негативный, осталась только реабилитация. Ее сейчас учат ходить, она понемногу поднимается с кровати, много говорит. Для нас это огромная радость,

– поделился Роман Сасанчин.

Победитель "Голоса страны" показал, как мама учится ходить на костылях по больничной палате. По видео видно, что Евдокия Петровна прилагает большие усилия, чтобы в конце концов выздороветь и вернуться к полноценной жизни.

Мама Романа Сасанчин учится ходить: смотрите видео онлайн

Что известно о болезни мамы Романа Сасанчина