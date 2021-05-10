В День матери, который праздновали 9 мая, певец Роман Сасанчин поделился с многотысячной аудиторией поклонников радостной вестью.
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Его мама Евдокия Петровна наконец получила отрицательный тест на коронавирус, с которым боролась долгих два месяца. Женщину перевели из реанимации в стационарное отделение, где будет проходить реабилитация.
Мою маму перевели из реанимации в обычное отделение, где ее пока лечат. Тест на COVID-19 уже негативный, осталась только реабилитация. Ее сейчас учат ходить, она понемногу поднимается с кровати, много говорит. Для нас это огромная радость,
– поделился Роман Сасанчин.
Победитель "Голоса страны" показал, как мама учится ходить на костылях по больничной палате. По видео видно, что Евдокия Петровна прилагает большие усилия, чтобы в конце концов выздороветь и вернуться к полноценной жизни.
Мама Романа Сасанчин учится ходить: смотрите видео онлайн
Что известно о болезни мамы Романа Сасанчина
- В марте мама победителя "Голоса страны" заболела коронавирусом. Сначала ей становилось легче, она вроде поправилась, однако COVID-19 вызвал серьезные осложнения. Женщина находилась в больнице в критическом состоянии под аппаратом ИВЛ. Тогда Роман Сасанчин обратился к неравнодушным за помощью.
- Вслед за мамой певца госпитализировали с коронавирусом. Он вовремя обратился к врачам, поэтому быстро поборол коварную болезнь.
- После выздоровления Роман Сасанчин посвятил песню тяжело больной маме. Трогательная композиция получила название "Мама". Публика услышала трек в день рождения Евдокии Петровны.