Немного медленный, – почему Юлия Санина ссорится с мужем

Фронтвумен группы The Hardkiss уже 10 лет в браке с мужем Валом, но и сейчас пара иногда конфликтует. Юлия Санина призналась, в чем причина их ссор.

Фронтвумен известной украинской группы The Hardkiss и ее креативный директор признались, что за 10 лет их отношения стали значительно крепче. Поэтому сейчас конфликты между ними случаются значительно реже.

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Почему Юлия Санина ссорится с мужем

По словам знаменитости, самые громкие и серьезные ссоры были в начале их отношений и брака. Теперь все гораздо проще и спокойнее. Но кое-где без конфликтов не обходится.

Мы ссоримся, Вал, он немного медленный, а у меня тайм-менеджмент, расписан весь график. Если мы куда-то не успеваем, то можем немного поссориться, но это даже ссорами не назовешь,

– призналась Юлия Санина.

Певица добавила, что после 10 лет брака им легче находить общий язык и идти на компромиссы: "Мы уже поладили, наоборот, я считаю, что когда люди проводят больше времени вместе, то они меньше ссорятся. В нашем случае так".



Юлия Санина с мужем и сыном / Фото из инстаграма Юлии Саниной

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