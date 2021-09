Фронтвумен и продюсер и гитарист украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко сегодня, 4 сентября, празднуют значительную дату. Их семье исполнилось 10 лет.

Супруги поделились поздравлениями в социальных сетях. Юлия Санина опубликовала чувственное фото с мужем с недавней фотосессии и посвятила любимому трогательное сообщение.

10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет. 10 лет назад мы ждали благословения и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким скоротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сохранить это еще надолго,

– написала Юлия Санина.

Юлия Санина и Валерий Бебко / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Валерий Бебко был более лаконичным: "10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя to the moon and back (до луны и обратно, – Showbiz 24)". Также он поделился редкими фото со свадьбы, которые очаровали сеть. Среди них не только чувственные кадры, но и забавные.

Фото Юлии Саниной и Валерию Бебка со свадьбы

Свадьба Юлии Саниной и Валерия Бебко / Фото из инстаграма гитариста

