Alyosha и Тарас Тополя откровенно рассказали о ссорах и трудностях в семье
Украинские звездные супруги Alyosha и Тараса Тополя считаются одними из самых образцовых в шоу-бизнесе. Однако и у них не всегда все бывает идеально. В интервью они признались, что если бы не дети, то, возможно, решили бы жить отдельно.
Источник:ЖИЛ
Большая семья певцов Тараса Тополи и Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) закрепили за собой звание самых идеальных семьянинов во всем украинском шоу-бизнесе. Ведь они воспитывают 3 детей и несмотря на это успевают выпускать взрывные хиты.
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Alyosha и Тарас Тополя о семейных ссорах
Однако не всегда все в браке шло гладко. В откровенном интервью пара рассказала, что познакомилась в одном из продюсерских центров. Тогда Alyosha уже зарекомендовала себя как знаменитая украинская певица, а вот Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", был на прямой дороге к успеху.
Впоследствии Елена и Тарас снова встретились на концерте. Так и начали развиваться их отношения, переросшие после рождения двух сыновей и дочери в крепкую семью. Но часто у супругов возникают сложности, которые они все-таки побеждают.
Это не значит, что мы с Леной не ссоримся. Это не значит, что у нас нет ничего такого, о чем можно написать. Если бы мы поставили камеру в нашей спальне. У нас происходит все интересно там,
– признался Тарас Тополя.
Музыкант добавил, что у супругов было много сложных моментов. В тот момент помощью стали их дети: "Мне кажется, если бы не было детей, были такие моменты, что мы бы уже сказали: "Ты знаешь, давай поживем отдельно".
Елена Тополя добавила, что весь супружеский и семейный опыт она хотела бы рассказать в песне. Композицию пара спела бы дуэтом, чего так долго ждут их фанаты.
Интервью с Тарасом Тополей и Alyosha: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Тараса и Елены Тополя
- После знакомства на концерте между звездами завязалась дружба. Они гуляли и много общались.
- Alyosha первая поняла, что чувствует к артисту нечто большее, чем просто дружеские чувства, и призналась в любви. Влюбленным удавалось долго скрывать отношения от прессы.
- В 2013 году после рождения сына Романа звезды поженились. Они отпраздновали скромную свадьбу. Еще через два года у супругов родился сын Марк.
- Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз в августе 2020 года. У них родилась дочь Мария. Супруги мечтают обвенчаться тогда, когда дети станут взрослыми.
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