Украинские звездные супруги Alyosha и Тараса Тополя считаются одними из самых образцовых в шоу-бизнесе. Однако и у них не всегда все бывает идеально. В интервью они признались, что если бы не дети, то, возможно, решили бы жить отдельно.

Большая семья певцов Тараса Тополи и Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) закрепили за собой звание самых идеальных семьянинов во всем украинском шоу-бизнесе. Ведь они воспитывают 3 детей и несмотря на это успевают выпускать взрывные хиты.

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Alyosha и Тарас Тополя о семейных ссорах

Однако не всегда все в браке шло гладко. В откровенном интервью пара рассказала, что познакомилась в одном из продюсерских центров. Тогда Alyosha уже зарекомендовала себя как знаменитая украинская певица, а вот Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", был на прямой дороге к успеху.

Впоследствии Елена и Тарас снова встретились на концерте. Так и начали развиваться их отношения, переросшие после рождения двух сыновей и дочери в крепкую семью. Но часто у супругов возникают сложности, которые они все-таки побеждают.

Это не значит, что мы с Леной не ссоримся. Это не значит, что у нас нет ничего такого, о чем можно написать. Если бы мы поставили камеру в нашей спальне. У нас происходит все интересно там,

– признался Тарас Тополя.

Музыкант добавил, что у супругов было много сложных моментов. В тот момент помощью стали их дети: "Мне кажется, если бы не было детей, были такие моменты, что мы бы уже сказали: "Ты знаешь, давай поживем отдельно".

Елена Тополя добавила, что весь супружеский и семейный опыт она хотела бы рассказать в песне. Композицию пара спела бы дуэтом, чего так долго ждут их фанаты.

Интервью с Тарасом Тополей и Alyosha: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Тараса и Елены Тополя