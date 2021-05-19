Звездная украинская семья Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса живет вместе уже 6 лет. Певица призналась, что никогда не хотела жить в собственном доме, но в один момент ее мнение резко изменилось.

Интересно Настя Каменских рассказала, какими деталями жизни впервые поделилась на реалити-шоу

Надя Дорофеева о семейной жизни

Знаменитость рассказала, что тогда она с Дантесом начала собирать средства на собственный дом, который приобрели недавно. Сейчас она убеждена, что это решение было одним из лучших в ее жизни.

Надя Дорофеева добавила, что доверилась профессионалам, которые и занимались домом. Однако у нее были определенные требования: "Гостевая комната вместе с кухней, чтобы мы с друзьями могли встретиться, посмотреть что-то, поесть. Это было первое пожелание. Второе – гардеробная комната моя".

Добавим, в доме Дорофеевой и Дантеса предусмотрена и комната для детей. Однако она еще не доделана до конца.

Мне кажется, что когда это произойдет, то все здесь переделаем на детскую комнату,

– с юмором заметила звезда.

\

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма певицы

Надя Дорофеева поделилась, что во время ремонта у нее и Владимира не возникало конфликтов. Но все изменилось, когда надо было заниматься декором. При выборе различных аксессуаров и украшений пара часто ссорилась. По словам певицы, их отношения стали более спокойными, чем в начале брака.

"Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы, и мудрость, наверное, приходит постепенно. Уже нет вот этого – я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже", – призналась артистка.

Мысли Нади Дорофеевой о свекрови и детях