Актер и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев быстро покинул проект "Танцы со звездами". На днях его постигло еще одно поражение, но в этот раз в личной жизни.

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Алексей Суровцев разошёлся с любимой

Артист опубликовал сообщение в сети, из которого стало ясно, что мужчина расстался с девушкой, Анной Скворцовой – призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу. Он показал черно-белое фото пары.

Причиной разрыва стало то, что их отношения были похожи на экстремальные горки, но без поддержки и понимания друг друга.

Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти,

– написал Алексей Суровцев.

Актер добавил, что желает Анне быть счастливой. Он также попросил подписчиков не задавать ему вопросы.

Алексей Суровцев с экс-девушкой / Фото из инстаграма актера

Пара Суровцева и Анны Скворцовой

Об отношениях звезд известно немного. Они часто делились общими кадрами в инстаграме, публикуя иногда откровенные снимки. В апреле Алексей и Анна отметили 2 года отношений.

Текст публикации Алексея Суровцева

Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти. Будь счастлива. От души…



Ps, прошу не задавать глупые вопросы