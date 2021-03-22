Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри недавно стали родителями. У них родилась доченька. Звездный муж поделился, что секса в их жизни стало меньше.

В Сети недавно появилась информация о том, что Орландо и Керри тайно поженились. Они переносили свадьбу из-за карантина и теперь решили уже не ждать и зарегистрировать свои отношения. Сейчас влюбленные эти слухи не подтвердили и не опровергли, однако Блум поделился другими сенсационными признаниями.

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Орландо Блум об интимных отношениях с Кэти Перри

Рождение дочери изменило приоритеты в жизни знаменитой пары. Теперь Перри и Блум большую часть времени уделяют именно крохе. На вопрос, насколько часто они занимаются сексом, актер ответил, что его очень мало.

Секса у нас недостаточно, ведь недавно родился ребенок,

– сказал Орландо.

Он уже не впервые рассказывает подробности своей интимной жизни. Год назад в одном из интервью мужчина признался, что в течение 6 месяцев воздерживался от половой жизни, пока не встретил Кэти. Актер отметил, что такой опыт помог ему изменить отношение к женщинам. Однако это не было полезным для здоровья, поэтому советовать такую практику другим он не будет.

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