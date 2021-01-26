Мне нужна безумная любовь: Анна Ризатдинова рассказала, почему против секса на одну ночь
Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова после расставания с одиозным олигархом Александром Онищенко не рассекречивает детали личной жизни. Однако гимнастка признается, что короткие романы и секс на одну ночь – не про нее.
Источник: "Без Грима с Анной Буткевич"
Участница и обладательница серебра проекта "Танцы со звездами" откровенно рассказала, что на близость решается только с теми, кого по-настоящему любит.
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Анна Ризатдинова о сексе на одну ночь
Звезда не скрывает, что после громкого расставания с Александром Онищенко, от которого она родила сына Романа, ей было сложно доверять мужчинам. Сейчас чемпионка открыта к новым отношениям, однако мимолетные романы ее не интересуют. Она не встречается с ухажерами ради секса.
Вот это понятие "для здоровья" – вообще не мое. Лучше в ущерб здоровью, но подождать и найти того самого. Мне мало вспышки, химии, страсти. Мне нужна безумная любовь, только тогда я могу сойтись с человеком. Без этого – вообще нет,
– поделилась гимнастка.
Анна Ризатдинова призналась, что после всех "набитых шишек" ей мало страсти и химии в отношениях. Знаменитость хочет видеть рядом любящего и смелого мужчину, который будет окутывать ее теплом, заботой и поддержкой.
"Я один ребенок в семье, меня все лелеяли, любили. Я выросла эгоисткой и хочу такого же отношения к себе в семье. Я понимаю, что меня, как цветок, надо поливать", – высказалась красавица.
Анна Ризатдинова / Фото Instagram / @anna_rizatdinova
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