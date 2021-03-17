Кэти Перри и Орландо Блум поженились, – СМИ
Одна из самых популярных пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум долго откладывали идею женитьбы. Сначала причиной был коронавирус, а затем рождение их дочери. Однако, недавние фото Кэти спровоцировали сплетни, что звезды все же поженились.
Источник:The Page Six
Свадьба знаменитостей должна была состояться еще в прошлом году, в Японии, и все поклонники пары ждали ее с большим нетерпением. Тем не менее, пандемия решила внести свои коррективы в планы влюбленных Кэти и Орландо.
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Известно, что сейчас звезды отдыхают на Гавайях, и именно там папарацци "поймали" Кэти с минималистичным золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. Вероятно, свадебная церемония пары состоялась тайно, только в кругу самых близких друзей и родственников.
Кэти Перри с обручальным кольцом на пальце / The Page Six
Что известно об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума
- Пара познакомилась в 2016 году, но впоследствии на некоторое время разошлась. Однако, влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга и восстановили отношения.
- В 2018 году Орландо сделал певице предложение руки и сердца, и они обручились.
- Пара долгое время не могла устроить свадьбу и переносила дату церемонии. Сначала влюбленные не хотели подвергать опасности своих близких в период разгара коронавирусной инфекции, а потом Кэти и Орландо узнали, что станут родителями. Так на свет появилась их дочь Дэйзи Блум Дал.
- Известно, что у Перри и Блума этот брак не первый. В 2010 году певица вышла замуж за музыканта Рассела Бренда, но в 2012 году развелась с ним. А Орландо Блум был женат на известной модели – Миранде Кер, с которой имеет 10-летнего сына.
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