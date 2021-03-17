Одна из самых популярных пар Голливуда Кэти Перри и Орландо Блум долго откладывали идею женитьбы. Сначала причиной был коронавирус, а затем рождение их дочери. Однако, недавние фото Кэти спровоцировали сплетни, что звезды все же поженились.

Свадьба знаменитостей должна была состояться еще в прошлом году, в Японии, и все поклонники пары ждали ее с большим нетерпением. Тем не менее, пандемия решила внести свои коррективы в планы влюбленных Кэти и Орландо.

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Известно, что сейчас звезды отдыхают на Гавайях, и именно там папарацци "поймали" Кэти с минималистичным золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. Вероятно, свадебная церемония пары состоялась тайно, только в кругу самых близких друзей и родственников.



Кэти Перри с обручальным кольцом на пальце / The Page Six

Что известно об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума