Табу в сексе: откровенные признания Славы Каминской
Украинская певица, экс-участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская откровенно рассказала о своих табу в сексе. Звезда призналась, что никогда не имела опыта секса втроем.
Источник:29 вопросов от Люкс FM
Знаменитость пообщалась со Славой Деминым и ответила на 29 его вопросов. В частности, разговор касался откровенных тем и Каминская рассказала о своих сексуальных предпочтениях.
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Слава Каминская о табу в сексе
Артистка поделилась, что в последнее время стала раскрепощеннее в интимных отношениях. Но несмотря на это остаются запреты в сексе, которые она не хочет воплощать в жизни.
Слава отметила, что для каждого человека есть собственная мера распущенности. Сама же исполнительница призналась, что никогда не имела опыта с БДСМ и секса втроем.
Нет, БДСМ – это не для меня. Так же, как и секс втроем. Я никогда не пробовала это. Возможно, еще не доросла до такого,
– призналась Каминская.
Интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн
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