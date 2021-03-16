Украинская певица, экс-участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская откровенно рассказала о своих табу в сексе. Звезда призналась, что никогда не имела опыта секса втроем.

Знаменитость пообщалась со Славой Деминым и ответила на 29 его вопросов. В частности, разговор касался откровенных тем и Каминская рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

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Слава Каминская о табу в сексе

Артистка поделилась, что в последнее время стала раскрепощеннее в интимных отношениях. Но несмотря на это остаются запреты в сексе, которые она не хочет воплощать в жизни.

Слава отметила, что для каждого человека есть собственная мера распущенности. Сама же исполнительница призналась, что никогда не имела опыта с БДСМ и секса втроем.

Нет, БДСМ – это не для меня. Так же, как и секс втроем. Я никогда не пробовала это. Возможно, еще не доросла до такого,

– призналась Каминская.

Интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн

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