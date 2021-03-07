Украинская певица Ирина Билык уже год живет с мужем на расстоянии. Ее любимый Аслан Ахмадов живет в Москве. Артистка призналась, что не использует средства виртуальной связи для сексуальных отношений с ним.

Ирина Билык поделилась интимными подробностями личной жизни с Катей Осадчей. Также женщина призналась, делала ли пластические операции.

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На вопрос ведущей о пластических операциях звезда ответила коротко: "Иметь деньги и что-то не сделать – это просто позор". Очевидно, что Ирина пользовалась услугами пластических хирургов для того, чтобы исправить во внешности то, что ей не нравилось.

Ирина Билык о сексе по телефону с мужем

Исполнительница уже год живет на расстоянии с любимым. На всю страну Билык призналась, что с интимной частью супружеской жизни у них проблемы. Секса нет.

С сексом проблема. С помощью интернета он невозможен. Поэтому можете мне не завидовать. Наверное, я снова начну петь песни "Одинокая", "Она мне сегодня позвонила",

– поделилась Билык.

Интервью Ирины Билык: смотрите видео онлайн