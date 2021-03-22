Актор Орландо Блум та співачка Кеті Перрі нещодавно стали батьками. У них народилася донечка. Зірковий чоловік поділився, що через це сексу у їхньому житті стало менше.

У мережі нещодавно з'явилася інформація про те, що Орландо та Керрі таємно одружилися. Вони переносили весілля через карантин і тепер вирішили вже не чекати й зареєструвати свої стосунки. Наразі закохані такі чутки не підтвердили і не спростували, проте Блум поділився іншими сенсаційними зізнаннями.

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Орландо Блум про інтимні стосунки з Кеті Перрі

Народження доньки змінило пріоритети в житті знаменитої пари. Тепер Перрі та Блум більшість часу приділяють саме крихітці. На питання, наскільки часто вони займаються сексом, актор відповів, що його дуже мало.

Сексу в нас недостатньо, адже нещодавно народилася дитина,

– сказав Орландо.

Він вже не вперше розповідає подробиці свого інтимного життя. Рік тому в одному з інтерв'ю чоловік зізнався, що протягом 6 місяців утримувався від статевого життя, поки не зустрів Кеті. Актор зазначив, що такий досвід допоміг йому змінити ставлення до жінок. Проте це не було корисним для здоров'я, тому радити таку практику іншим він не буде.

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