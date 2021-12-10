Максим Тарапата прошел до того этапа проекта, когда Злата Огневич знакомила участников со своими родителями. Но в шаге от финала певица с ним попрощалась.

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Максим Тарапата об отказе Златы Огневич

Мужчина признался, что тогда он был шокирован таким решением главной героини.

Ну, для меня это был большой сюрприз. В тот день я точно не ожидал, что все так закончится. Особенно учитывая, как у нас развивались со Златой отношения. Более того, как прошло свидание и встреча с ее родными,

– поделился Тарапата.

"Злата очень четко тогда ответила. Я думаю, что она на определенном этапе в проекте давала шанс нашим отношениям. Однако потом поняла, что ее чувства к другим мужчинам сильнее. Она призналась в этом себе и мне. И отпустила меня", – добавил он.

Максим Тарапата и Злата Огневич / Фото из инстаграма мужчины

Тарапата о ревности

Максим Тарапат рассказал, что на романтическом проекте была конкуренция. Однако эта формулировка кажется ему не слишком удачной, ведь шоу – не турнир.

Это больше о ревности, с которой порой было нелегко справиться. И чем дальше мы все заходили, тем сильнее это чувствовалось. Здесь только самоконтроль и фокус на том, для чего я пришел на проект. Моей целью было не конкурировать с парнями, а выстраивать отношения со Златой,

– подчеркнул мужчина.

Участник "Холостячки" поделился, что иногда ему было непросто наблюдать отношения Огневич с другими.

"Да, мне иногда было больно чувствовать и наблюдать, как у парней параллельно тоже выстраиваются и развиваются отношения, но для меня был фокус на моей истории со Златой. Пытался абстрагироваться от того, что происходит с парнями. Для меня было по-настоящему только то, что между нами", – подытожил Тарапата.