В пятницу, 25 ноября, на экраны вышел один из самых ожидаемых выпусков реалити-шоу "Холостячка", в котором Злата Огневич привела троих участников в свой дом. Мужчин – Дмитрия Шевченко, Макса Тарапату и Андрея Задворного – ждал настоящий допрос от родных певицы. Готова ли семья отдать звезду замуж хотя бы за одного из них, раскрываем ниже.

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Знакомство Макса с семьей Златы

Максим Тарапата – первый, кого "Холостячка" решилась представить семье. Перед встречей он устроил Злате роскошный сюрприз – привел девушку в ювелирную мастерскую, чтобы вместе изготовить колье с парой птиц. Участник надеется, что это украшение станет символом верности в их отношениях.



Злата Огневич с Максом в ювелирной мастерской / Фото СТБ

Заметим, после событий 2013 года Злата Огневич потеряла работу – не было ни корпоративов, ни концертов. Чтобы рассчитаться с музыкантами, она продала все свои драгоценности.

Семья артистки тепло приняла Максима. Он завалил Галину подарками, поэтому покорил ее с первого взгляда. В общении с отцом Златы, за приготовлением шашлыка, участник заявил, что любит его дочь. Пана Леонида это насторожило, но он поверил в искренность этих чувств.

От отца Златы Макс узнал, что она не могла построить семью, потому что ни один из кавалеров не принимал ее сценическую карьеру. При этом мама девушки предупредила, что ее дочь очень упряма, ведь удалась в папу.

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Если родители "Холостячки" были мягкими с мужчиной, то сестра Юлия устроила настоящий допрос. Ее смутило то, что Макс не будет бороться за Злату, если она не выберет его в финале. По мнению девушки, это свидетельствует о том, что чувства не такие сильные.

Я в восторге. Было так легко и естественно общаться с твоими родными, так сразу приняли меня,

– подытожил Макс.

После встречи с родителями Злате Огневич показалось, что участник под нее подстраивается, растворяется в ней. Однако Макс это опроверг.



Злата Огневич с Максом на знакомстве с родителями / Фото СТБ

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Напомним, в прошлом году Злата Огневич забрала родителей из оккупированного Крыма. Им удалось продать недвижимость в Судаке и купить частный дом под Киевом.

Знакомство Димы с семьей Златы Огневич

С Дмитрием "Холостячка" встретилась на пешеходном мосту в Киеве. Он предложил попробовать банджи-джампинг вдвоем. Однако сюрприз провалился из-за страха девушка спасовала. Мужчина поступил достойно – поддержал ее, но Злата назвала это "позором года".



Злата Огневич на свидании с Дмитрием / Фото СТБ

После эмоционального свидания Диме было трудно идти на контакт с родными певицы, но она всячески его поддерживала. Участник расслабился после того, как Злата Огневич расхвалила его за достижения в спорте и рассказала, что они с ее отцом земляки – оба из Александрии.

Пани Галина пригласила мужчину на прогулку с собакой, во время которой они обсудили крайне интимные вопросы:

мама Златы узнала, что последние полтора года Дмитрий одинок, но давно мечтает о семье с женой и детьми;

и детьми; она поняла, что у него прекрасные отношения с родителями, братом и племянницей;

Галина рассекретила, что Злата ищет мужчину, похожего на отца – честного, надежного, целеустремленного, с чувством юмора.

Дима – это человек, который пришел решать свою судьбу. Хочется верить, что он будет той надежной опорой, на которую она сможет положиться,

– подчеркнула мама "Холостячки".

Приэтом отца насторожило то, что Дмитрий не планирует покупать свое жилье в Киеве. Это якобы свидетельствует о его неготовности к серьезным отношениям. Более того, по его мнению, мужчина очень ревнив, поэтому захочет подстроить Злату под себя.

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Семейный день завершился традиционным допросом от Юлии. Девушка заподозрила, что на "Холостячку" Дима пришел за пиаром и узнаваемостью, однако он это опроверг. Кроме того, сестра Златы не почувствовала, что мужчина по-настоящему влюблен.

Дима очень достойно держал удар. Молодец, я им горжусь,

– заметила "Холостячка".



Злата Огневич с Димой на знакомстве с родителями / Фото СТБ

Знакомство Андрея с семьей Златы Огневич

Перед встречей с родителями Златы Андрей решился попрощаться с прошлым – свести парную татуировку, которую сделал с бывшей девушкой. Она была шокирована, но оценила этот поступок.



Злата Огневич с Андреем в тату салоне / Фото СТБ

Далее она пригласила его на картинг с сестрой и ее бойфрендом Евгением. Он покорил девушку бешеной энергетикой и эффектной внешностью, ведь это вроде бы Златин типаж. Юлию поразило то, что Андрей до сих пор сомневается в главной героине. По его мнению, "Холостячка" для нее – это стопроцентный пиар, а от мужчины ей нужен только ребенок, а не полноценная семья.

В доме пан Леонид предложил пожарить рыбу, которую пришлось чистить его возможному зятю. Он произвел на мужчину не слишком хорошее впечатление, ведь показался нехазяйновитым и легкомысленным. На тет-а-тете с мамой Златы Андрей откровенно признался, что пока не готов к детям со Златой.

Я увидела уравновешенного спокойного человека,

– прокомментировала Галина.

После знакомства с семьей "Холостячка" устроила Андрею "разбор полетов". Ее очень разочаровало, что он не уверен в искренности ее намерений на проекте. Мужчина не стал оправдываться и подтвердил свои сомнения.



Злата Огневич с Андреем / Фото СТБ

После знакомства с тремя участниками "Холостячки" семья Златы Огневич сделала свои выводы:

Максим Тарапата больше всего понравился маме и сестре главной героини, ведь показался наполненным, глубоким и надежным. При этом пан Леонид считает, что мужчина подстраивается под его дочь, чтобы победить в проекте;

больше всего понравился маме и сестре главной героини, ведь показался наполненным, глубоким и надежным. При этом пан Леонид считает, что мужчина подстраивается под его дочь, чтобы победить в проекте; Андрей Задворный покорил родных певицы своим жизненным опытом, потому что уже был женат и воспитывает дочь. Они охарактеризовали его как серьезного и ответственного;

покорил родных певицы своим жизненным опытом, потому что уже был женат и воспитывает дочь. Они охарактеризовали его как серьезного и ответственного; Дмитрий Шевченко вызывал больше всего сомнений у семьи Златы. Сестра певицы уверена, что у них нет ничего общего, а маме кажется, что участник не влюблен в ее дочь.

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Церемония роз

На церемонию роз перед финалом "Холостячки" ворвался Роман Свечкоренко, которого Злата Огневич выпроводила в 6 выпуске. Она позволила психологу вернуться на проект в любой момент, если он официально оформит развод с бывшей женой.

Первым бутоньерку получил Дмитрий Шевченко, потому что главную героиню "безумно тянет к нему". Вторым был Андрей Задворный, отношения с которым она хочет развивать. Так, Максим Тарапата покинул шоу за шаг до финала, а Роман получил третью бутоньерку и шанс на свидание в 12 выпуске.