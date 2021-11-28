Максим Тарапата первым среди мужчин на проекте "Холостячка" признался Огневич в своих чувствах. Он мечтал о совместном будущем после финала, однако оказалось, что Злата не может ответить на эти чувства взаимностью.

К теме Интервью с участником "Холостячки": Максим Тарапата о чувствах к Злате и дружбе после шоу

Сестра Тарапаты о его чувствах к Огневич

Сестра Максима – Александра Дрик в инстаграм-сториз рассказала, что после того, как он покинул проект, уговорила его приехать домой.

"Честно, я никогда не видела тебя, Максим, таким растерянным. Казалось, ты никак не мог поверить, что все исчезло в один момент. А любовь же в один момент не исчезает. Но ты сильный. Я говорила тебе тогда и повторю сейчас: там, где закрываются одни двери, всегда открываются другие", – обратилась Александра к брату.



Сестра Тарапаты о его чувствах к Злате / Скриншот инстаграм-сториз Александры Дрик

Оказалось, что на проекте Максим подружился с Владом Ясько, который покинул шоу в 6 выпуске. Александра рассказала, что именно Влад помогал ее брату восстанавливаться после расставания со Златой.

Владислав рассказал, что он пытался отвлечь Максима от мыслей о Злате. Они вместе смотрели сериалы, устроили фотосессию, по городу ездили на автомобиле, поехали на родину Влада – Харьковщину, где парень показал другу свой новый дом, который сейчас на стадии строительства.

Я бы не хотел оказаться на месте Максима. Видел, как он влюблялся в Злату, хотя он много лет уже не питал таких чувств. Как он раскрылся на сто процентов и уже верил в их общее будущее,

– отметил Влад.

После вылета из проекта Максим Тарапата поблагодарил Злату за каждую общую минуту и признался, что ему очень больно. Их историю будет помнить всю жизнь.

Отметим, что уже 3 декабря состоится финал "Холостячки", где Злата Огневич выберет мужчину, с которым будет строить отношения вне проекта. Сейчас на ее сердце претендуют Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.