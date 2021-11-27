Уже на следующей неделе состоится финал реалити-шоу "Холостячка". Многие зрители были уверены, что там будет Максим Тарапата, ведь он первым признался Злате в своих чувствах. Однако Огневич затруднилась ответить мужчине взаимностью.
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Максим Тарапата о вылете из "Холостячки"
Сразу после того, как зрители узнали о решении "Холостячки", Маским опубликовал пост, в котором поблагодарил ее за общую историю, в которой, к сожалению, нет счастливого продолжения.
Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе, Злата,
– написал Тарапата.
"Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне еще есть что сказать, но это будет немного позже. Только хочу добавить, что я всем вам очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время", – обратился Максим к подписчикам.
Максим Тарапата – экс-участник "Холостячки" / Фото из инстаграма Тарапаты
Напомним, недавно мы общались с Максимом и в откровенном интервью он также не скрывал чувств к Злате. Главное из разговора:
- "Чем больше интервью смотрел, тем больше понимал, что хочу с ней познакомиться. Уже как с женщиной".
- "Ее улыбка, мягкий голос, горящие глаза на первой вечеринке очень успокаивали и притягивали".
- "Все больше замечал добрые и сияющие глаза, как она смотрит, какая она сильная и одновременно женственная. А в какой-то момент влюбился в то, как она просто смеется".
- "Я верю, что Злата хочет семью и отдает себе отчет, что нужно будет выстраивать новый баланс между семьей и работой. Думаю, она готова к этому".