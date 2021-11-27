Уже на следующей неделе состоится финал реалити-шоу "Холостячка". Многие зрители были уверены, что там будет Максим Тарапата, ведь он первым признался Злате в своих чувствах. Однако Огневич затруднилась ответить мужчине взаимностью.

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Максим Тарапата о вылете из "Холостячки"

Сразу после того, как зрители узнали о решении "Холостячки", Маским опубликовал пост, в котором поблагодарил ее за общую историю, в которой, к сожалению, нет счастливого продолжения.

Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе, Злата,

– написал Тарапата.

"Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена ​​точка. Мне еще есть что сказать, но это будет немного позже. Только хочу добавить, что я всем вам очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время", – обратился Максим к подписчикам.



Максим Тарапата – экс-участник "Холостячки" / Фото из инстаграма Тарапаты

Напомним, недавно мы общались с Максимом и в откровенном интервью он также не скрывал чувств к Злате. Главное из разговора: