О заражении коронавирусом Илона Гвоздева узнала случайно, когда сдавала ПЦР-тест для отлета в Украину. Болезнь у нее протекает в легкой форме. У танцовщицы невысокая температура до 37,5, слабость и легкое недомогание. Запах и вкус на месте, поэтому в Грузии она готовит украинский борщ, а муж угощает ее мясом по-тайски.

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Однако звезда считает, что и так "долго продержалась", потому что впервые подхватила коронавирус в ноябре 2020 года.

Мне кажется, у меня довольно легкая форма. У меня не исчез ни запах, ни вкус, есть легкое недомогание, температура от 37 до 37,5, общая слабость и ужасное моральное состояние,

– рассказала Илона Гвоздева.

Дело в том, что в Тбилиси она прибыла в начале декабря, оставив в Украине двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика, которому всего год и 3 месяца. Муж Иван прилетел к танцовщице перед Новым годом. На выходных, 15 января, они должны были возвращаться домой, но у звезды диагностировали COVID-19. Так, в Грузии она проведет еще не меньше 10 дней.

Илона Гвоздева призналась, что ужасно соскучилась по сыну и дочери и чуть не расплакалась на камеру.

Я точно поняла, что карьера, работа, перспективы – это все прекрасно, но это никогда не заменит моих детей. Я сейчас далеко от них, меня успокаивает только одна мысль, что я болею,

– заявила Гвоздева со слезами на глазах.

Илона Гвоздева болеет COVID-19 в Грузии / Видео из инстаграм-сторис танцовщицы

Отметим, что в Грузии знаменитость работала хореографом-постановщицей на "Танцах со звездами". 10 сезон проекта закончился в пятницу, 14 января. После финала Илона Гвоздева сравнила грузинскую версию шоу с украинской. Она посмеялась над тем, что у нас за победу дают кубок и шоколадки, а у соседей – квартиру, машину, деньги, путевки в Европу.